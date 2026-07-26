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ClockThứ Hai, 27/07/2026 16:53

Phối hợp hiệu quả, thúc đẩy phát triển du lịch Huế trong thời gian tới

HNN.VN - Chiều 27/7, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch (HHDL), các đơn vị lữ hành, khách sạn trên địa bàn thành phố về nhiều nội dung phối hợp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, thời gian qua thành phố và ngành du lịch triển khai nhiều giải pháp để kích cầu, thúc đẩy phát triển du lịch và đã đạt được những kết quả tích cực. Lượng khách du lịch tăng trưởng tích cực nhờ các chính sách thực thi bài bản, hợp lý của chính quyền địa phương như quảng bá mạnh mẽ trên truyền thông trong nước và quốc tế. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện, hoạt động về du lịch, do đó, sự đồng hành của HHDL, các đơn vị lữ hành, khách sạn trên địa bàn thành phố rất quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đề nghị HHDL, các đơn vị lữ hành, khách sạn trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ cùng Sở Du lịch triển khai hiệu quả nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung xây dựng sản phẩm và xúc tiến, quảng bá hiệu quả các sản phẩm du lịch địa phương; chuẩn bị các sản phẩm phục vụ chương trình famtrip khách quốc tế phân khúc cao cấp; đồng thời, đề nghị HHDL, các đơn vị lữ hành, khách sạn phối hợp Sở Du lịch xây dựng các gói sản phẩm, qua đó góp phần thúc đẩy các đường bay thẳng với Hàn Quốc đến và đi từ sân bay quốc tế Phú Bài.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, từ ngày 30/8 - 1/9, Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế 2026 - Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ diễn ra, đồng thời dự báo lượng khách dịp lễ 2/9 cũng sẽ tăng cao, do đó, Sở Du lịch, HHDL, các đơn vị, doanh nghiệp cần nắm chắc số lượng khách, tập trung xử lý, đáp ứng nhu cầu phòng lưu trú cho du khách; quản lý hiệu quả phòng lưu trú trong dân.

Chủ động rà soát, đảm bảo phòng lưu trú cho du khách và làm tốt công tác khai báo lưu trú, khai báo thuế, chống thất thu thuế là yêu cầu đặt ra tại buổi làm việc

Chủ trương của thành phố trong thời gian tới sẽ chú trọng kiểm tra, giám sát việc khai báo lưu trú, khai báo thuế và có biện pháp quyết liệt chống thất thu thuế trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ. Đề nghị HHDL, các đơn vị lữ hành, khách sạn nâng cao trách nhiệm tuyên truyền và chấp hành nghiêm túc nội dung này. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý, bảo đảm môi trường du lịch.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng đề nghị HHDL, các đơn vị lữ hành, khách sạn phối hợp nhằm chuẩn bị tốt cho buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Quảng Trị, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về chuyến tàu du lịch Huế - Quảng Trị, cũng như các hoạt động, dịch vụ khi chuyến tàu đi vào vận hành.

Tại buổi làm việc, đại diện HHDL thành phố cùng các doanh nghiệp trao đổi các nội dung nhằm phối hợp hiệu quả để thúc đẩy phát triển du lịch và bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

HỮU PHÚC
 Từ khóa:
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