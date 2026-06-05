Lãnh đạo phường Phong Dinh tiếp nhận, gỡ khó nhiều vấn đề ở cơ sở

Người dân kiến nghị nhiều vấn đề hạ tầng dân sinh cần sớm tháo gỡ

Người dân đã có 7 lượt ý kiến, kiến nghị tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là các đề xuất về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sau đợt lụt trái vụ năm 2025; triển khai cơ chế hỗ trợ xi măng để bê tông hóa giao thông nông thôn; nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 49B; xây dựng hệ thống thoát nước trong các xóm, kiệt và gia cố các tuyến kè dân sinh.

Người dân cũng kiến nghị điều chỉnh lịch thời vụ phù hợp với diễn biến thời tiết; nâng cấp giao thông nội đồng phục vụ sản xuất; hạn chế tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch; tháo gỡ khó khăn trong cấp phép xây dựng nhà ở dọc Quốc lộ 49B; nâng cấp chợ Vân Trình; tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông...

Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng thuận cao đối với chủ trương sắp xếp, sáp nhập các TDP; đồng thời đề nghị quan tâm lựa chọn đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, trách nhiệm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Các kiến nghị đã được lãnh đạo UBND phường, các ban, phòng chức năng địa phương giải đáp, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, ghi nhận các đề xuất chính đáng để xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Dịp này, đồng chí Hoàng Văn Thái đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết của Nhân dân; yêu cầu các bộ phận liên quan khẩn trương rà soát, phân loại và giải quyết dứt điểm các kiến nghị, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.