Chủ động, linh hoạt đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cán bộ, đảng viên xã Phú Lộc tham gia học nghị quyết

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy Huế lãnh, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời. Việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết được triển khai linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Không chỉ dừng ở các hội nghị cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, việc phổ biến Nghị quyết còn được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Nhờ đó, nội dung Nghị quyết được chuyển tải thường xuyên, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng nhấn mạnh, tuyên truyền Nghị quyết phải gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thực tiễn ở từng địa phương. Khi cán bộ, đảng viên nhận diện rõ trách nhiệm và phần việc của mình trong từng mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, việc triển khai mới đi vào thực chất.

Ở cơ sở, nhiều cách làm linh hoạt đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tại phường An Cựu, nội dung Nghị quyết được đưa vào các buổi sinh hoạt đoàn thể, họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… thu hút đông đảo người dân tham gia. Theo bà Dương Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy phường, việc “đưa nghị quyết về gần dân” giúp nội dung không còn khô cứng mà gắn với những vấn đề thiết thực như chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm rõ phần việc của mình, người dân cũng hiểu và đồng thuận hơn trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền. Nhiều chuyên mục như “Đưa Nghị quyết vào cuộc sống”, “Chính sách và cuộc sống”, “Đảng trong cuộc sống”… được duy trì, phản ánh sinh động việc cụ thể hóa các chủ trương lớn. Không chỉ dừng ở thông tin, các bài viết phân tích, bình luận còn góp phần làm rõ những điểm mới, cách làm hay, qua đó củng cố niềm tin và tạo khí thế thi đua thực hiện Nghị quyết.

Qua kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại Huế, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của địa phương. Điểm đáng ghi nhận là sự linh hoạt trong phương thức tuyên truyền. Bên cạnh các hình thức truyền thống, Huế đã đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, kết hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thông với sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, việc gắn tuyên truyền Nghị quyết với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã tạo hiệu quả rõ rệt.

Duy trì thường xuyên

Tại buổi công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã đề ra nhiều định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới - giai đoạn được kỳ vọng là “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Để những định hướng đó nhanh chóng đi vào thực tiễn, công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Thực tiễn cho thấy, ở giai đoạn đầu nhiệm kỳ, các nghị quyết thường được quán triệt sâu rộng, gắn với chương trình hành động cụ thể. Tuy nhiên, nếu thiếu sự duy trì thường xuyên, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai. Vì vậy, việc duy trì tuyên truyền liên tục là yếu tố then chốt để nghị quyết “thấm sâu” vào đời sống.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 4, khóa XVII, cũng như trong nhiều cuộc làm việc khác, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng khác, bảo đảm thống nhất từ nhận thức đến hành động; đồng thời nêu cao vai trò của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, thời gian tới, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng thường xuyên, linh hoạt. Nội dung không chỉ dừng ở việc phổ biến quan điểm, mục tiêu mà còn tập trung giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở cơ sở, qua đó tạo sự lan tỏa thực chất.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong tuyên truyền cũng được chú trọng. Các hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến địa phương giúp cán bộ, đảng viên ở cơ sở tiếp cận trực tiếp nội dung quán triệt, nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin; kết hợp giữa nghe phổ biến và tự nghiên cứu tài liệu giúp nắm vững nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới của Nghị quyết.

Quan trọng hơn, quá trình tuyên truyền đang dần trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết trong toàn xã hội. Khi Nghị quyết trở thành nhận thức chung và được cụ thể hóa bằng hành động, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ; mỗi địa phương, đơn vị có thêm động lực để hoàn thành mục tiêu phát triển.