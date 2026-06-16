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ClockThứ Tư, 24/06/2026 14:11

Lắng nghe, chỉ đạo giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dân

HNN.VN - Sáng 24/6, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2026.

Lãnh đạo thành phố tiếp, lắng nghe ý kiến người dân Lãnh đạo phường Phong Dinh tiếp nhận, gỡ khó nhiều vấn đề ở cơ sở Nhiều kiến nghị gắn với đời sống và sản xuấtTháo gỡ các vấn đề dân sinh tại phường Thuận HóaNhiều kiến nghị liên quan đến đời sống và sản xuất tại Phú Vang

 Lãnh đạo thành phố trả lời kiến nghị của công dân

Tham dự buổi tiếp có các đồng chí: Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Tiến Hùng, ĐBQH, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe nhiều nội dung kiến nghị, khiếu nại kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong đó, công dân kiến nghị về việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại đường Hàn Mặc Tử; phản ánh, khiếu nại liên quan đến đất đai trên địa bàn phường Kim Long.

Một số kiến nghị khác liên quan đến chính sách đất đai, như đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng khi giao đất tái định cư; kiến nghị hoàn trả từ 30% - 50% tiền sử dụng đất theo quy định mới của Chính phủ.

Ngoài ra, công dân cũng phản ánh những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, cấp đủ diện tích đất và xử lý các hồ sơ đất đai tồn đọng. Một số vụ việc đã kéo dài nhiều năm, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, cần được rà soát, giải quyết dứt điểm.

Công dân nêu kiến nghị tại buổi tiếp 

Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân và báo cáo của các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ, căn cứ quy định pháp luật và thực tiễn từng vụ việc để giải quyết thấu đáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn giao các sở, ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra, đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo kết quả theo thời hạn quy định. Những nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần giữ vững ổn định xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường đối thoại, giải thích, hướng dẫn và giải quyết kịp thời các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Lê Thọ
 Từ khóa:
tiếp công dânlãnh đạothành phốkiến nghịđất đaicông dân
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