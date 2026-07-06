Tháo gỡ những vấn đề dân sinh từ cơ sở

Thường trực HĐND thành phố khảo sát, nắm tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Nhiều năm qua, tình trạng xuống cấp của các tuyến đường Nguyễn Hạnh, Nguyễn Cửu Vân (phường Vỹ Dạ), tuyến đường dọc sông Như Ý (phường Mỹ Thượng), đường Hoàng Sa (phường Thuận An), cùng nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Phú Vang liên tục được cử tri phản ánh. Bên cạnh đó là những kiến nghị liên quan đến tái định cư cho 31 hộ dân thuộc quy hoạch Khu đô thị Ecogarden, nguy cơ sạt lở tại Long Hồ Thượng 2, hệ thống điện và nhiều công trình hạ tầng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Trước những kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức khảo sát, trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để đánh giá tiến độ xử lý, làm rõ nguyên nhân tồn tại và đề ra giải pháp tháo gỡ.

Qua khảo sát, nhiều nội dung đã có chuyển biến tích cực. Đối với dự án nâng cấp tuyến đường dọc sông Như Ý, thành phố đang tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với khoảng 270 hộ dân để triển khai dự án có tổng mức đầu tư hơn 328 tỷ đồng. Trong thời gian chờ thực hiện dự án tổng thể, thành phố đã bố trí 15 tỷ đồng để sửa chữa những vị trí xuống cấp nghiêm trọng, góp phần bảo đảm việc đi lại của người dân.

Tại khu vực bờ kè sông Như Ý, sau khi ghi nhận thực tế tuyến đường bị hư hỏng do quá trình thi công công trình, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương hoàn trả hiện trạng, không để việc thi công ảnh hưởng kéo dài đến sinh hoạt của người dân.

Đối với các kiến nghị khác, đoàn khảo sát cũng yêu cầu các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện tuyến đường từ Phú Xuân đến Phú Gia; nghiên cứu phương án đấu nối đường Hồng Bàng với Quốc lộ 49A, kết nối các tuyến đường nội thị với Quốc lộ 49 và 49B; đẩy nhanh việc sửa chữa, hoàn trả tuyến đường Hoàng Sa sau thời gian phục vụ vận chuyển vật liệu thi công cầu vượt cửa biển Thuận An.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lương Bảo Toàn yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, cam kết thời gian thực hiện cụ thể đối với từng hạng mục.

Mỗi năm, HĐND thành phố tiếp nhận hàng trăm ý kiến, kiến nghị của cử tri trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư hạ tầng, quản lý đất đai, quy hoạch, môi trường đến an sinh xã hội. Trong khi đó, nhiều dự án liên quan đến nguồn vốn lớn, công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư hoặc điều chỉnh quy hoạch nên chưa thể giải quyết ngay trong thời gian ngắn.

Để các kiến nghị không chỉ dừng lại ở những lời hứa tại nghị trường, Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố triển khai các chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch, tập trung vào những nội dung trọng tâm, điển hình là việc giải quyết kiến nghị của cử tri và tiến độ thực hiện các công trình, dự án dân sinh. Thông qua các cuộc giám sát, khảo sát tại cơ sở, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được phát hiện kịp thời; các kiến nghị được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến, thời gian tới, HĐND thành phố sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả và đi đến cùng vấn đề. Trọng tâm là lựa chọn đúng và trúng những nội dung cử tri đặc biệt quan tâm như phát triển kinh tế, giải ngân đầu tư công, hạ tầng đô thị, an sinh xã hội, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, các chương trình, dự án trọng điểm cũng như việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và các cam kết sau chất vấn. Mỗi nhiệm vụ đều phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả thực hiện, khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh hoặc thực hiện không đầy đủ.