  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 06/07/2026 09:47

Tháo gỡ những vấn đề dân sinh từ cơ sở

HNN - Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận ý kiến hay chất vấn tại nghị trường, các đoàn giám sát của HĐND thành phố đã trực tiếp xuống cơ sở, kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và lộ trình xử lý đối với từng nội dung mà người dân quan tâm.

Cần được quan tâm đầu tư, nâng cấpGieo mầm xanh nơi bản Phúc LộcĐẩy nhanh tiến độ giải quyết các kiến nghị dân sinh bức xúc

Thường trực HĐND thành phố khảo sát, nắm tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Nhiều năm qua, tình trạng xuống cấp của các tuyến đường Nguyễn Hạnh, Nguyễn Cửu Vân (phường Vỹ Dạ), tuyến đường dọc sông Như Ý (phường Mỹ Thượng), đường Hoàng Sa (phường Thuận An), cùng nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Phú Vang liên tục được cử tri phản ánh. Bên cạnh đó là những kiến nghị liên quan đến tái định cư cho 31 hộ dân thuộc quy hoạch Khu đô thị Ecogarden, nguy cơ sạt lở tại Long Hồ Thượng 2, hệ thống điện và nhiều công trình hạ tầng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Trước những kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức khảo sát, trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để đánh giá tiến độ xử lý, làm rõ nguyên nhân tồn tại và đề ra giải pháp tháo gỡ.

Qua khảo sát, nhiều nội dung đã có chuyển biến tích cực. Đối với dự án nâng cấp tuyến đường dọc sông Như Ý, thành phố đang tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với khoảng 270 hộ dân để triển khai dự án có tổng mức đầu tư hơn 328 tỷ đồng. Trong thời gian chờ thực hiện dự án tổng thể, thành phố đã bố trí 15 tỷ đồng để sửa chữa những vị trí xuống cấp nghiêm trọng, góp phần bảo đảm việc đi lại của người dân.

Tại khu vực bờ kè sông Như Ý, sau khi ghi nhận thực tế tuyến đường bị hư hỏng do quá trình thi công công trình, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương hoàn trả hiện trạng, không để việc thi công ảnh hưởng kéo dài đến sinh hoạt của người dân.

Đối với các kiến nghị khác, đoàn khảo sát cũng yêu cầu các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện tuyến đường từ Phú Xuân đến Phú Gia; nghiên cứu phương án đấu nối đường Hồng Bàng với Quốc lộ 49A, kết nối các tuyến đường nội thị với Quốc lộ 49 và 49B; đẩy nhanh việc sửa chữa, hoàn trả tuyến đường Hoàng Sa sau thời gian phục vụ vận chuyển vật liệu thi công cầu vượt cửa biển Thuận An.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lương Bảo Toàn yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, cam kết thời gian thực hiện cụ thể đối với từng hạng mục.

Mỗi năm, HĐND thành phố tiếp nhận hàng trăm ý kiến, kiến nghị của cử tri trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư hạ tầng, quản lý đất đai, quy hoạch, môi trường đến an sinh xã hội. Trong khi đó, nhiều dự án liên quan đến nguồn vốn lớn, công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư hoặc điều chỉnh quy hoạch nên chưa thể giải quyết ngay trong thời gian ngắn.

Để các kiến nghị không chỉ dừng lại ở những lời hứa tại nghị trường, Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố triển khai các chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch, tập trung vào những nội dung trọng tâm, điển hình là việc giải quyết kiến nghị của cử tri và tiến độ thực hiện các công trình, dự án dân sinh. Thông qua các cuộc giám sát, khảo sát tại cơ sở, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được phát hiện kịp thời; các kiến nghị được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến, thời gian tới, HĐND thành phố sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả và đi đến cùng vấn đề. Trọng tâm là lựa chọn đúng và trúng những nội dung cử tri đặc biệt quan tâm như phát triển kinh tế, giải ngân đầu tư công, hạ tầng đô thị, an sinh xã hội, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, các chương trình, dự án trọng điểm cũng như việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và các cam kết sau chất vấn. Mỗi nhiệm vụ đều phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả thực hiện, khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh hoặc thực hiện không đầy đủ.

Bài, ảnh: Thọ Bằng
 Từ khóa:
vấn đềdân sinhcơ sở
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Ngày 20/5/2026, Thành ủy Huế ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tạo nền tảng xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở
Phát huy vai trò lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Sáng 25/6, UBND thành phố tổ chức Chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi TP. Huế lần thứ I năm 2026. Tham dự, có các đồng chí: Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thi.

Phát huy vai trò lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Đưa hoạt động thi đua bám sát cơ sở

Phong trào thi đua trên địa bàn thành phố Huế đang ngày càng đi vào thực chất, góp phần khơi dậy tinh thần cống hiến và tạo động lực phát triển ở các ngành, các địa phương.

Đưa hoạt động thi đua bám sát cơ sở

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top