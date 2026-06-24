Tháo gỡ vướng mắc từ kiến nghị cử tri

Trước kiến nghị của cử tri, thành phố đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ do không đáp ứng yêu cầu đối với Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ

Hoàn thiện hạ tầng

Quá trình đô thị hóa nhanh tại Huế đã bộc lộ nhiều bất cập về hạ tầng. Điển hình là khu vực Nhị Đông (phường An Cựu), nơi từng có địa hình cao ráo nhưng sau khi các dự án lân cận đồng loạt nâng nền đã trở thành “vùng lõm”, thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn.

Trước phản ánh của cử tri về việc cần có giải pháp căn cơ thay vì xử lý chắp vá, UBND thành phố đã quyết định lồng ghép việc chống ngập khu vực Nhị Đông vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu A - Đô thị mới An Vân Dương. Theo đó, toàn bộ cao độ nền sẽ được rà soát, đánh giá lại, đồng thời đầu tư hệ thống thoát nước khung, các hồ điều hòa và kênh sinh thái nhằm giải quyết tình trạng ngập úng một cách bền vững. Không chỉ vấn đề ngập úng, áp lực giao thông tại nhiều tuyến đường, cây cầu trọng điểm cũng được cử tri kiến nghị với yêu cầu phải có lộ trình xử lý cụ thể.

Điển hình như Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ, một trong những điểm ùn tắc kéo dài nhiều năm, thành phố đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ do không đáp ứng yêu cầu, hoàn tất các thủ tục liên quan và đang xin ý kiến nhà tài trợ để tổ chức đấu thầu lại, sớm đưa dự án trở lại tiến độ.

Ở các khu vực khác, nguồn vốn đầu tư cũng được ưu tiên để xử lý các điểm mất an toàn giao thông. Điển hình, trong năm 2026, thành phố bố trí 15 tỷ đồng từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai để sửa chữa khẩn cấp các đoạn hư hỏng nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 8B qua khu vực Hóa Châu. Dự án bổ sung hệ thống thoát nước và thảm lại mặt đường Đại Nam (phường Thủy Xuân) cũng đã được bố trí nguồn vốn và chuẩn bị triển khai. Đối với dự án kè chống sạt lở bờ sông Hương qua Kim Long và Thủy Xuân, dài hơn 2,8km, thành phố yêu cầu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026. Đến nay đã hoàn thành 6/7 tuyến kè, khoảng 726m còn lại đang tiếp tục thi công…

Cử tri phường Phú Lộc nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 của các tổ đại biểu HĐND thành phố

Rà soát các kiến nghị tồn đọng

Theo UBND thành phố, toàn bộ 242/242 kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa VIII đã được các sở, ngành và địa phương trả lời. Trong đó, 122 kiến nghị thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, cấp nước, điện và các công trình công cộng. Để bảo đảm các kiến nghị được giải quyết đúng quy định và hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường tập trung xử lý ngay các nội dung được giao; chủ động phối hợp đối với những vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực. Đồng thời, báo cáo kết quả đúng thời hạn để phục vụ hoạt động giám sát của HĐND thành phố.

Theo đánh giá của UBND thành phố, phần lớn các kiến nghị của cử tri đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, nhiều nội dung cần thêm thời gian để giải quyết do liên quan đến cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư hoặc phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước ở một số địa phương khi việc phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thật sự chủ động, dẫn đến tiến độ xử lý còn chậm. Một số kiến nghị kéo dài nhiều năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, như xử lý các cột tín hiệu đường sắt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh; di dời 31 hộ dân trong quy hoạch Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1; hay nhiều dự án đã được phê duyệt nhưng chậm triển khai do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, song song với việc xử lý các tồn tại, thành phố cũng đang triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Ngoài ra, nhiều dự án quan trọng khác cũng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đang hoàn tất thủ tục, như đường Đào Tấn nối dài đến đường Ngự Bình, dự án kè gia cố kết hợp chỉnh trang hai bờ sông, tuyến đường kết nối từ Tỉnh lộ 16 đến đường tránh phía tây hay dự án mở rộng đường Đào Tấn nối dài.

Theo đồng chí Hà Văn Tuấn, thời gian tới, các sở, ngành và chính quyền cấp xã sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ các kiến nghị còn tồn đọng, tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xử lý và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân được giải quyết kịp thời.