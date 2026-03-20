Phát huy cách làm sáng tạo, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

Toàn cảnh của hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng đoàn kiểm tra số 21.

Về phía TP. Huế có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Chủ động, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra , giám sát số 21 (gọi tắt là Đoàn) đã thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 01 ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị; và Chỉ thị số 46 ngày 16/5/2025 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đánh giá của Đoàn, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương một cách khẩn trương, đồng bộ, bài bản; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thành ủy Huế đã chủ động ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Công tác học tập, quán triệt được tổ chức nghiêm túc, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, đa dạng, bám sát định hướng của Trung ương, đồng thời phù hợp với đặc thù địa phương. Thành phố chú trọng phân loại đối tượng tuyên truyền, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm tôn giáo, từ đó lựa chọn phương thức truyền tải phù hợp, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thiết thực.

Điểm nhấn nổi bật là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong công tác tuyên truyền. Thông qua nền tảng Hue-S, Huế đã xây dựng được mạng lưới kết nối thông tin hiệu quả, lan tỏa nội dung tuyên truyền trên môi trường số, gắn với phát triển đô thị thông minh. Nội dung nghị quyết còn được lồng ghép sáng tạo vào các chương trình văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc Cố đô, cũng như thông qua các tổ chức tín ngưỡng, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Việc thành lập và phát huy vai trò của lực lượng Ban Chỉ đạo 35 kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV đúng tiến độ, phân công rõ trách nhiệm, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương. Việc gắn học tập nghị quyết với các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... bước đầu tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức sang hành động.

Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 trình bày kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế

Đối với công tác bầu cử, Thành ủy Huế đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương; tổ chức quán triệt sâu rộng, bảo đảm thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ; các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đsớm hơn yêu cầu.

Quy trình nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; các hội nghị hiệp thương được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, tạo nền tảng cho cuộc bầu cử thành công. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, đúng luật, tỷ lệ cử tri tham gia cao, đứng trong tốp đầu cả nước; bầu đủ số lượng đại biểu, bảo đảm cơ cấu, thành phần, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm.

Tiếp tục đưa nghị quyết vào cuộc sống

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ghi nhận và biểu dương Huế đã có nhiều cách làm sáng tạo, đặc biệt trong đổi mới phương thức tuyên truyền, kết hợp hiệu quả giữa truyền thống và hiện đại, trong đó nền tảng Hue-S là điểm sáng trong chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ người dân.

Đồng chí Lê Hoài Trung chia sẻ với những khó khăn, áp lực của thành phố khi cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ lớn; đồng thời ghi nhận các kiến nghị của địa phương để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo, nhất là các vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền, biên chế và cơ chế quản lý.

Đồng chí Lê Hoài Trung và đồng chí Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV theo hướng thiết thực, hiệu quả; chuyển mạnh từ “học tập” sang “hành động”, bảo đảm triển khai đến từng tổ chức cơ sở đảng, từng cán bộ, đảng viên; đồng thời, cần khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động ở tất cả các cấp ủy trực thuộc, bảo đảm sát thực tiễn, khả thi, rõ nhiệm vụ, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và rõ kết quả, gắn với công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện.

Thành phố cũng cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, nhất là tại các địa bàn khó khăn; nghiên cứu cơ chế tăng cường nguồn lực cho cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao sự chủ động của thành phố Huế trong phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới thúc đẩy ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường du lịch và tăng cường hội nhập quốc tế. Đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Huế, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát. Đồng chí khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hướng sát thực tiễn, khả thi, rõ trách nhiệm; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, đưa các chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực.