Cử tri Kim Trà, Phong Quảng quan tâm các vấn đề dân sinh, hạ tầng giao thông

Phó chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn (giữa) cùng các đại biểu lắng nghe kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Võ Nhân

Sớm giải quyết các vấn đề dân sinh

Tại phường Kim Trà, các đại biểu gồm các đồng chí: Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế; Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Bí thư Thành Đoàn Huế và Châu Viết Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Trà đã trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi nghe thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND thành phố thời gian qua, cử tri phường Kim Trà đã phản ánh nhiều vấn đề còn tồn tại như công tác vệ sinh môi trường, hệ thống điện sinh hoạt chưa có đường dây cố định tại một số khu vực, hạ tầng giao thông ở xóm 7 tổ dân phố Giáp Trung và xóm 9 tổ dân phố Giáp Đông chưa được đầu tư đồng bộ.

Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đề nghị xây dựng bờ kè tại tổ dân phố An Thuận để người dân yên tâm; đẩy nhanh quy hoạch khu nghĩa trang; khơi thông, nạo vét các tuyến kênh mương; đồng thời, sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến Dự án Cụm công nghiệp Hương Xuân.

Cử tri Kim Trà nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nhân Võ

Đáng chú ý, nhiều cử tri phản ánh việc chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Cụm công nghiệp Hương Xuân. Trước đó, ngày 31/12/2025, phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 171 hộ dân với tổng kinh phí gần 31 tỷ đồng đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa nhận được tiền theo quy định và cam kết của chủ đầu tư.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, lãnh đạo UBND phường Kim Trà đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn ghi nhận các ý kiến của cử tri và cho biết, các kiến nghị sẽ được tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới. Riêng đối với Dự án Cụm công nghiệp Hương Xuân, thành phố sẽ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá lại năng lực của chủ đầu tư để có hướng xử lý phù hợp.

Kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông, du lịch và thủy sản vùng ven biển

Tại phường Phong Quảng, các đại biểu HĐND TP. Huế gồm bà Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; ông Hoàng Phú, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Huế và ông Lê Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Điền đã tiếp xúc cử tri địa phương.

Đại biểu HĐND TP. Huế và HĐND phường Phong Quảng tiếp xúc cử tri sáng 16/6. Ảnh: Khắc Tuấn

Bên cạnh sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua, cử tri Phong Quảng đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng giao thông, du lịch và nuôi trồng thủy sản nhằm tạo động lực phát triển cho khu vực ven biển.

Nhiều ý kiến phản ánh tuyến Quốc lộ 49B hiện có mặt đường hẹp trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu mở rộng tuyến đường, đồng thời đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Cử tri cũng mong muốn thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch biển, du lịch đầm phá; đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án du lịch quy mô nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Nhiều ý kiến đề nghị sớm triển khai tuyến đường ven biển, đầu tư hệ thống đê bao và các công trình chống xâm thực bờ biển để bảo vệ đất đai, tài sản và đời sống người dân trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Đối với lĩnh vực thủy sản, cử tri kiến nghị tiếp tục đầu tư hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cử tri phường Phong Quảng mong muốn sớm đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tu vượt phá Tam Giang. Ảnh: Phong Anh

Đặc biệt, nhiều cử tri mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tu vượt phá Tam Giang. Theo cử tri, công trình này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân các địa phương mà còn tạo sự kết nối cho toàn vùng Ngũ Điền, mở ra động lực phát triển mới cho khu vực ven biển phía bắc thành phố.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị tăng tỷ lệ phân cấp nguồn thu cho địa phương nhằm nâng cao tính chủ động trong quản lý, điều hành; đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải di chuyển xa sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hai địa phương đã được các đại biểu HĐND TP. Huế và HĐND cấp cơ sở tiếp thu, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp để trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND TP. Huế khóa IX trong thời gian tới.