Cử tri Hương An kiến nghị về đầu tư hạ tầng, các vấn đề dân sinh

Tại buổi tiếp xúc cử tri

Tham dự buổi tiếp xúc có UVTV Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Phan Quý Phương cùng các đại biểu HĐND thành phố. Về phía địa phương có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương An và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Tại hội nghị, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Phan Quý Phương thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa IX; đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố trong thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hương An bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển của thành phố, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nâng cấp hệ thống giao thông, thoát nước; quản lý đất đai, tài sản công; xử lý các vấn đề về môi trường, thủy lợi và một số vấn đề dân sinh trên địa bàn.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Nhiều ý kiến cử tri đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, giải quyết những bất cập còn tồn tại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, lãnh đạo UBND phường Hương An đã trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời thông tin kết quả xử lý đối với những vấn đề cử tri quan tâm thời gian qua.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của thành phố và các cơ quan chức năng, Tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu, ghi nhận để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Phan Quý Phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri phường Hương An trong việc tham gia góp ý xây dựng địa phương; khẳng định các kiến nghị sẽ được tổng hợp, phản ánh tại Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX và theo dõi, đôn đốc giải quyết trong thời gian tới.