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Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thăm, tri ân các gia đình người có công

HNN.VN - Chiều 27/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Những trái tim gửi trọn tri ânLãnh đạo thành phố thăm gia đình chính sách phường Phong Thái và Thuận HóaĐồng chí Nguyễn Chí Tài thăm các gia đình chính sách và dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Dương NỗPhấn đấu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong tháng 8/2026Nhiều hoạt động hướng về người có công tại Bình Điền, Hương Trà, Kim Trà và Thuận AnLãnh đạo Trung ương và TP. Huế thăm, tặng quà gia đình chính sách

  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh thăm hỏi, động viên Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Lài

Đến thăm gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Lài, trú tại số 132 đường Dương Văn An, phường Vỹ Dạ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của bà đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Lê Trí Thanh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình, đồng thời chúc bà luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đến thăm gia đình ông Hoàng Trọng Sơn, thương binh suy giảm khả năng lao động 81%, hiện sinh sống tại số 1 đường Đặng Đức Tuấn, phường Thủy Xuân. 

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh trò chuyện cùng ông Hoàng Trọng Sơn, thương binh suy giảm khả năng lao động 81%

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh gửi lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của ông trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; mong muốn ông giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế luôn ghi nhớ, trân trọng công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công và gia đình chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Lê Thọ
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