Thống nhất trong hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

HNN.VN - Sáng 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 Các đại biểu tham dự hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc tổ chức hội nghị trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tập trung triển khai các nghị quyết lớn của Đảng và của thành phố.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là văn kiện chính trị có ý nghĩa chiến lược, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới với nhiều nội dung đổi mới, đột phá, thể hiện tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển nhanh, bền vững. Đối với thành phố Huế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII cùng các chương trình hành động của Thành ủy đã cụ thể hóa mục tiêu phát triển theo hướng “Xanh - Thông minh - Giàu bản sắc”.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã đề ra.

Hội nghị lần này nhằm giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tầng lớp nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới, cốt lõi của các nghị quyết; qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội. Đồng thời, hội nghị góp phần tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn hệ thống Mặt trận, bảo đảm việc triển khai nghị quyết đồng bộ, hiệu quả, tránh hình thức.

Thông qua hội nghị, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết sẽ được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; từ đó nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy báo cáo những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; đồng thời nghe chuyên đề về Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

THÁI BÌNH
