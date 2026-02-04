Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài thăm, chúc Tết các đơn vị và người có công

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài (thứ 2 từ trái sang) thăm, tặng quà chúc Tết tại Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Đức Sơn

Tại Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Đức Sơn (phường Thủy Xuân), đồng chí Nguyễn Chí Tài ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của hơn 80 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dạy tại đây. Lắng nghe những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao hoạt động của cơ sở khi góp phần đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn có nơi sinh sống, học tập và hòa nhập cộng đồng.

Nhân dịp tết Nguyên đán, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Chí Tài trân trọng cảm ơn tấm lòng của các ni sư, sư cô và chúc cơ sở bảo trợ đón một năm mới vui vẻ, bình an cũng như tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình. Lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và đặc biệt là Sở Y tế tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, đồng hành cùng cơ sở hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giúp đỡ những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài (thứ 3 từ trái sang) tặng quà chúc Tết và động viên lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ, người lao động tại Bệnh viện Quân y 268

Tại Bệnh viện Quân y 268 (phường Phú Xuân), Phó Bí thư Thành ủy đã thăm, chúc Tết lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Đồng chí Nguyễn Chí Tài đánh giá cao Bệnh viện Quân y 268 đã góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trên địa bàn thành phố, chung sức cùng xây dựng TP. Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của miền Trung - Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Á. Hy vọng trong năm 2026, Bệnh viện Quân y 268 sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo Quân khu 4.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài đến thăm hỏi và tặng quà chúc Tết gia đình bà Đào Thị Bức (phường Dương Nỗ), người có công với cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài trân trọng và đánh giá cao sự cống hiến, hy sinh của bà Đào Thị Bức trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trước thềm tết Nguyên đán, mong gia đình luôn có nhiều sức khỏe và tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, có những ý kiến đóng góp tâm huyết xây dựng quê hương cũng như giáo dục con cháu tích cực học tập, phát triển kinh tế.