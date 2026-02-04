  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 04/02/2026 15:08

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài thăm, chúc Tết các đơn vị và người có công

HNN.VN - Sáng 4/2, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đã đến thăm và chúc Tết một số đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố.

Hiệp thương lần hai lập danh sách sơ bộ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031Tuổi trẻ Huế ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” và lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyệnLắng nghe cơ sở, tập trung tháo gỡ những vấn đề cụ thểChú trọng tính hiệu quả, thiết thực, bền vững trong các phong trào phụ nữ125 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết của doanh nhân Lê Xuân HoàngPhát huy sức mạnh đại đoàn kết, đồng hành cùng phát triển bền vững

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài (thứ 2 từ trái sang) thăm, tặng quà chúc Tết tại Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Đức Sơn

Tại Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Đức Sơn (phường Thủy Xuân), đồng chí Nguyễn Chí Tài ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của hơn 80 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dạy tại đây. Lắng nghe những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao hoạt động của cơ sở khi góp phần đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn có nơi sinh sống, học tập và hòa nhập cộng đồng.

Nhân dịp tết Nguyên đán, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Chí Tài trân trọng cảm ơn tấm lòng của các ni sư, sư cô và chúc cơ sở bảo trợ đón một năm mới vui vẻ, bình an cũng như tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình. Lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và đặc biệt là Sở Y tế tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, đồng hành cùng cơ sở hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giúp đỡ những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài (thứ 3 từ trái sang) tặng quà chúc Tết và động viên lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ, người lao động tại Bệnh viện Quân y 268 

Tại Bệnh viện Quân y 268 (phường Phú Xuân), Phó Bí thư Thành ủy đã thăm, chúc Tết lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Đồng chí Nguyễn Chí Tài đánh giá cao Bệnh viện Quân y 268 đã góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trên địa bàn thành phố, chung sức cùng xây dựng TP. Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của miền Trung - Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Á. Hy vọng trong năm 2026, Bệnh viện Quân y 268 sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo Quân khu 4.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài đến thăm hỏi và tặng quà chúc Tết gia đình bà Đào Thị Bức (phường Dương Nỗ), người có công với cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài trân trọng và đánh giá cao sự cống hiến, hy sinh của bà Đào Thị Bức trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trước thềm tết Nguyên đán, mong gia đình luôn có nhiều sức khỏe và tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, có những ý kiến đóng góp tâm huyết xây dựng quê hương cũng như giáo dục con cháu tích cực học tập, phát triển kinh tế.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếphó bí thưnguyễn chí tàithămtặng quàchúc tếtđơn vịngười có công
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Salavan thăm, chúc Tết lực lượng bộ đội biên phòng

Ngày 4/2, nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, xuân Bính Ngọ 2026, đoàn đại biểu Công an tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do Thiếu tướng Sỉ Sợt - Xỏn Đa La, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Salavan làm Trưởng đoàn, đã sang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế. Dự và đón tiếp đoàn có Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Salavan thăm, chúc Tết lực lượng bộ đội biên phòng
Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử trực tuyến toàn quốc

Sáng 4/2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trong toàn quốc. Tại điểm cầu thành phố Huế, hội nghị được tổ chức tại hội trường UBND thành phố và kết nối trực tuyến đến 40 xã, phường trên địa bàn.

Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử trực tuyến toàn quốc
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế thăm, chúc Tết Thành ủy và UBND thành phố

Chiều 3/2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Huế do Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP. Huế làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Thành ủy Huế nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế thăm, chúc Tết Thành ủy và UBND thành phố

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top