Kim Long gặp mặt, chúc Tết cán bộ lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ

Năm 2025, Kim Long đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu chủ yếu (ảnh minh họa)

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy phường Kim Long Hoàng Phước Nhật đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương sau khi thực hiện sáp nhập ba phường Long Hồ, Hương Long và Kim Long (cũ). Ngay từ khi thành lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Kim Long đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Năm 2025, Kim Long đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu chủ yếu; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%, thu ngân sách hơn 203 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/năm. Công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng, giảm nghèo bền vững, chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, với hơn 98% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Kim Long bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ đi trước; đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý, đồng hành của đội ngũ cán bộ qua các thời kỳ trong chặng đường phát triển mới.

Nhân dịp năm mới, lãnh đạo phường chúc các cán bộ và gia đình đón tết Nguyên đán Bính Ngọ an khang, hạnh phúc; cùng chung sức xây dựng Kim Long ngày càng văn minh, giàu bản sắc và phát triển bền vững.