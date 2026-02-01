Tuổi trẻ Huế ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” và lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài (ở giữa) hỏi thăm và động viên đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần này tiếp tục được tổ chức với tinh thần “Đổi mới - thiết thực - lan tỏa”. Qua đó, đặt mục tiêu có hơn 1.200 người tham gia đăng ký và thu được khoảng 1.000 đơn vị máu - cao hơn năm 2025. Đây là món quà ấm áp, ý nghĩa đối với những người bệnh cần máu đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, góp phần bổ sung nguồn máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh, đặc biệt trong thời điểm sau tết Nguyên đán khi nhu cầu máu luôn ở mức cao.

Bí thư Thành đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Nguyễn Thanh Hoài cho biết, Ban Tổ chức còn mong muốn thông qua ngày hội sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hiến tặng mô, tạng cứu người. Mỗi cá nhân đăng ký hôm nay là một hạt mầm nhân ái được gieo xuống, góp phần xây dựng một xã hội giàu lòng yêu thương, nơi sự sống được trân trọng và lan tỏa bằng những hành động thiết thực.

Dịp này, chương trình còn trao tặng hơn 50 suất quà cho các bạn sinh viên, các em học sinh, những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn thành phố. Đây là sự quan tâm, sẻ chia của Thành đoàn Huế gửi tặng thông qua quỹ an sinh xã hội thực hiện “Hành trình xuân ấm - Lan tỏa yêu thương” tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để thế hệ trẻ vững bước vươn lên trong học tập, lao động và cuộc sống.

Đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực eo bầu Thượng Thành

Sáng cùng ngày, Thành đoàn cũng tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại khu vực eo bầu Thượng Thành (phường Phú Xuân), hơn 500 đoàn viên, thanh niên đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn đã tham gia ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải. Bên cạnh đó, Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc cũng đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” trên khắp địa bàn TP. Huế.

Thông tin từ Thành đoàn Huế, mục tiêu của đợt ra quân lần này là phát động sâu rộng trong toàn dân và đoàn viên, thanh niên tích cực phối hợp triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, trường học, cơ quan, di tích văn hóa - lịch sử… Qua đó, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp để vui xuân, đón Tết.