Ngày hội “Thuận Hóa - Bính Ngọ 2026”: Rộn ràng sắc Xuân, lan tỏa giá trị văn hóa Huế

HNN.VN - Sáng 1/2, tại không gian 23 - 25 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa phối hợp với Câu lạc bộ Sách và Văn hóa Huế tổ chức Ngày hội “Thuận Hóa - Bính Ngọ” 2026 với chủ đề “Dung dăng dung dẻ - Vui khỏe đón Xuân”. Hoạt động thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là các em thiếu nhi, góp phần tạo không khí vui tươi, rộn ràng trước thềm Tết Nguyên đán.

Các em thiếu nhi hào hứng trải nghiệm vẽ tranh

Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa Huế. Nổi bật là tọa đàm đầu Xuân “Tết Huế - Tết Ngựa” với sự tham gia của TS. Trần Đình Hằng và TS. Nguyễn Thiện Đức. Thông qua những câu chuyện gần gũi, sinh động, các diễn giả đã giúp phụ huynh và trẻ em hiểu rõ hơn về hình tượng con ngựa trong văn hóa truyền thống, cũng như tinh thần khởi đầu năm mới khỏe khoắn, tích cực của người Việt.

Du khách tham quan và mua sắm các sản phẩm truyền thống Huế 

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm văn hóa - ẩm thực Tết Huế với gần 30 gian hàng đã mang đến cho người dân nhiều hoạt động hấp dẫn như: giới thiệu sách, đồ chơi dân gian, các nghề thủ công truyền thống và những món bánh Tết gắn liền với ký ức nếp nhà xưa. Các hoạt động tô ông Táo, nặn tò he, làm hoa giấy Thanh Tiên, viết thư pháp, làm bánh… không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô.

Chiều cùng ngày sẽ diễn ra hoạt động bộ hành “Dung dăng dung dẻ - Vui khỏe đón Xuân” với sự tham gia của hơn 800 em thiếu nhi trong trang phục áo dài truyền thống. Các em sẽ sải bước từ Không gian Sách và Văn hóa Huế đến khu vực cầu gỗ lim hứa hẹn tạo nên hình ảnh mùa xuân rộn ràng, đầy sức sống giữa lòng đô thị.

Thông qua Ngày hội “Thuận Hóa - Bính Ngọ” 2026, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về văn hóa và con người Huế, đồng thời góp phần xây dựng phường Thuận Hóa ngày càng văn minh, giàu bản sắc. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn từ đầu tháng 2/2026 đến sau Tết Nguyên đán, phục vụ người dân và du khách.

THANH HƯƠNG
