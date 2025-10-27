  • Huế ngày nay Online
Hội đàm giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Huế; Quảng Trị với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Salavan

HNN.VN - Chiều 28/10, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Salavan (Lào), Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế và BĐBP tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) do Thượng tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP thành phố Huế làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm thường niên với đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Salavan, Lào do Đại tá Sổ Pha Phô Xay Nhả Vông-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Salavan làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hội đàm  

Tại buổi hội đàm, hai bên đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới từ tháng 9/2024 cho đến nay. Theo đó, hai bên đã phối hợp tuyên truyền cho nhân dân ở khu vực biên giới về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tuyên truyền cho người dân nắm chắc pháp luật về biên giới, cửa khẩu, thực hiện nghiêm 2 văn kiện pháp lý năm 2016 của Chính phủ hai nước trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào.

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế; tỉnh Quàng Trị và Bộ CHQS tỉnh Salavan đã triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới theo đúng Hiệp định Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào. Từ tháng 9/2025 đến nay, hai bên đã chỉ đạo tổ chức tuần tra song phương giữa cấp tỉnh được 1 đợt/ 24 Cán bộ chiến sĩ; cấp đồn - đại đội Biên phòng/Lào được 33 đợt/ 783 cán bộ chiến sĩ. Qua tuần tra, kiểm soát chưa phát hiện các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, bảo vệ an toàn hệ thống mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới của mỗi bên.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các quy định và quy chế kết nghĩa giữa các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy BĐBP hai tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị với các Đại đội Biên phòng 511, 514 thuộc Bộ CHQS tỉnh Salavan (trong đó 26/8/2025, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, BĐBP thành phố Huế đã tổ chức kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 514). Đồng thời hai bên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào.

Thượng tá Trần Minh Toàn (trái) trao tặng quà của BĐBP thành phố Huế cho phía bạn 

Thực hiện có hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Tư lệnh BĐBP/Việt Nam và Cục Bộ đội Biên phòng (nay là Bộ Tư lệnh BĐBP)/Lào đã ký kết; tổ chức hội đàm, gặp gỡ, thăm, chúc mừng lẫn nhau nhân dịp các ngày lễ, Tết; thường xuyên trao đổi thông tin tình hình, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý bảo vệ biên giới.

Nhân dịp các ngày lễ, Tết, ngày thành lập lực lượng, Ban Chỉ huy BĐBP 2 tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị và các đơn vị đã tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới và người dân vùng đối diện, đồng thời tham mưu chính quyền địa phương tặng quà cho phía bạn tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm: Duy trì phối hợp tuần tra song phương và phát quang đường thông tầm nhìn biên giới nhằm giữ vững tính nguyên trạng của hệ thống đường biên, mốc quốc giới; tham mưu các cấp có những chủ trương, giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở khu vực biên giới trong quá trình 2 bên lưu thông biên giới.

Quỳnh Anh
hội đàmbộ độibiên phòngviệt nambộ chỉ huyquân sựtỉnh salavanlào
