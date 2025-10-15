  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 20/10/2025 14:45

Tặng 800 suất quà cho người dân vùng biên giới

HNN.VN - Ngày 20/10, Đồn Biên phòng của khẩu A Đớt phối hợp với chính quyền địa phương xã A Lưới 4 và tập thể mạnh thường quân phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trao tặng 800 suất quà cho học sinh và người dân khó khăn trên địa bàn.

Chỗ dựa tin cậy của người dân vùng biên Ở đâu khó, có các anhRộn ràng “Biên cương - đêm hội trăng rằm” dành cho thiếu nhi khu vực biên giớiTặng quà cho người dân bản LàoThăm và làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòngBiểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội và người dân khu vực biên giới

800 suất quà được trao tặng đến học sinh, người dân khu vực biên giới 

Các đơn vị đã trao tặng 300 suất quà cho học sinh Trường Mầm non A Roàng và 500 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã A Lưới 4, với tổng trị giá 240 triệu đồng.

Trong chương trình, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt còn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho 500 người dân xã A Lưới 4, phát 500 tờ rơi tuyên truyền.

Hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thiết thực lập thành tích hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (25/12/1975 – 25/12/2025). Thông qua đó, tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt nói riêng, lực lượng bộ đội biên phòng thành phố nói chung với người dân khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chỗ dựa tin cậy của người dân vùng biên

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, là lực lượng nòng cốt ở khu vực biên giới sẵn sàng ứng cứu, bảo vệ tài sản, tính mạng Nhân dân.

Chỗ dựa tin cậy của người dân vùng biên
Ở đâu khó, có các anh

Với thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống cháy rừng, tập thể Đồn Biên phòng Vinh Xuân và nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tặng giấy khen.

Ở đâu khó, có các anh
Rộn ràng “Biên cương - đêm hội trăng rằm” dành cho thiếu nhi khu vực biên giới

Tối 5/10, tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã A Lưới 3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức chương trình “Biên cương - đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi khu vực biên giới. Đến dự có Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố.

Rộn ràng “Biên cương - đêm hội trăng rằm” dành cho thiếu nhi khu vực biên giới
Tặng quà cho người dân bản Lào

Ngày 4/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp với Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức vui tết Trung thu cho học sinh Trường Tiểu học A Đớt và tặng quà cho người dân bản Ka Lô, Lào.

Tặng quà cho người dân bản Lào
Ban Chỉ đạo công tác biên giới thành phố Huế:
Thăm và làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Chiều 25/9, Ban Chỉ đạo công tác biên giới thành phố Huế thăm và làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về công tác biên giới năm 2025.

Thăm và làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top