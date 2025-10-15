Tặng 800 suất quà cho người dân vùng biên giới

800 suất quà được trao tặng đến học sinh, người dân khu vực biên giới

Các đơn vị đã trao tặng 300 suất quà cho học sinh Trường Mầm non A Roàng và 500 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã A Lưới 4, với tổng trị giá 240 triệu đồng.

Trong chương trình, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt còn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho 500 người dân xã A Lưới 4, phát 500 tờ rơi tuyên truyền.

Hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thiết thực lập thành tích hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (25/12/1975 – 25/12/2025). Thông qua đó, tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt nói riêng, lực lượng bộ đội biên phòng thành phố nói chung với người dân khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.