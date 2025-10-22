Mang yêu thương đến vùng đất biên cương

Mỗi mô hình sinh kế mang theo tấm lòng của hội viên phụ nữ BĐBP

Len lỏi qua những con đường nhỏ thôn Pê Ây 2 (xã Quảng Nhâm cũ, nay thuộc xã A Lưới 2), chúng tôi đến rẫy ổi của gia đình chị Nguyễn Thị Thỉ. Những hàng ổi trĩu quả, như đang đơm kết niềm vui ấm áp trên vùng đất biên cương xa xôi, còn nhiều khó khăn.

Tạm dừng tay thu hoạch ổi, nở nụ cười làm sáng cả gương mặt sạm nắng gió, chị Thỉ kể: Đất rẫy từ đời ông bà, bố mẹ, rồi đến vợ chồng chị, chỉ biết sử dụng để trồng sắn, trồng bắp, mùa được, mùa mất. Gần 4 năm trước, Hội Phụ nữ BĐBP biên phòng tỉnh, này là thành phố Huế đã vận động gia đình chị chuyển đổi sang giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, đồng thời tặng toàn bộ hơn 200 cây ổi giống, phân bón; cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm giúp vợ chồng chị trồng nên rẫy ổi này.

“Tầm 6 tháng sau khi trồng, những cây ổi đã đơm hoa kết trái. Lần đầu tiên thu hoạch ổi, mang ra chợ A Lưới bán, cầm tiền trong tay, vợ chồng mình vui lắm”, chị Thỉ chia sẻ; đồng thời cho biết: Được BĐBP hướng dẫn cắt tỉa cành, bón phân đúng kỹ thuật, do đó cây nhanh chóng ra lứa quả mới, thu nhập từ rẫy ổi càng ngày càng ổn định hơn.

Trung tá Trần Thị Nam Phương, nhân viên quân lực Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP nhớ lại những chuyến hành quân mang yêu thương lên biên giới. Đó là những chuyến vượt đèo dốc, đến các bản làng A Lưới xa xôi tặng các hộ nghèo, cận nghèo những mô hình sinh kế thiết thực: Cây, con giống phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng của A Lưới, như ổi, dê, gà, ngan...

Trong những chuyến hành quân ấy, nhiều chị say xe nặng, phải dừng lại bên vệ đường, nôn thốc nôn tháo. Nhưng khi đến bản làng, tình cảm chân thật của bà con là “liều thuốc” khiến các chị quên hết mệt nhọc, thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của người lính. Trong 5 năm qua, đã có 25 mô hình sinh kế được trao tặng, phát triển hiệu quả, để từ đó lan tỏa trong các bản làng tinh thần chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế cho biết: Hội viên Hội Phụ nữ BĐBP đóng vai trò tích cực trong công tác chung tay thực hiện các chương trình ý nghĩa: “Bánh chưng xanh”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân”, “Biên cương đêm hội trăng rằm”; phong trào “BĐBP chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong 5 năm, thông qua các chương trình đã thăm, tặng hơn 2.000 suất quà, vật chất nhu yếu phẩm, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho học sinh và các hộ nghèo, tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Hội phụ nữ BĐBP trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, các chị tích cực phối hợp với Hội LHPN các xã biên giới vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giúp phụ nữ khu vực biên giới giảm nghèo, phát triển kinh tế, vươn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Những nỗ lực không ngừng để mang yêu thương không đong đếm đến với đồng bào còn nhiều khó khăn trên mảnh đất biên cương, đã khắc họa hình ảnh người phụ nữ BĐBP giàu lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần bồi đắp niềm tin trong Nhân dân”, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu khẳng định.