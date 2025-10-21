Hơn 1.000 tàu cá vào bờ trú bão

Đến thời điểm hiện nay, hơn 1 nghìn tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn trước bão

Các đơn vị biên phòng tuyến biển đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; rà soát, thống kê, đảm bảo không còn phương tiện hoạt động trên biển. Đến ngày 21/10, toàn bộ 1.075 phương tiện với 7.657 lao động trên địa bàn thành phố Huế đã được sắp xếp, neo đậu an toàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, dự báo diễn biến bão; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lên phương án kịp thời hỗ trợ, di dời người dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, BĐBP thành phố Huế duy trì gần 400 cán bộ, chiến sĩ và 28 phương tiện sẵn sàng cơ động ứng phó; đảm bảo công tác ứng trực, thông tin liên lạc, cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn được duy trì nghiêm túc. “Hiện, các đơn vị tăng cường theo dõi, nắm chắc diễn biến và hướng di chuyển của bão để xử lý kịp thời, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân” - Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP TP.Huế cho biết.