  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 21/10/2025 10:58

Hơn 1.000 tàu cá vào bờ trú bão

HNN.VN - Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (Fengshen), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Chỗ dựa tin cậy của người dân vùng biên Ở đâu khó, có các anhBiểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội và người dân khu vực biên giớiBắt giữ tàu cá khai thác thủy sản trái phépGắn thi đua quyết thắng với thi đua yêu nước, thi đua đột kích

Đến thời điểm hiện nay, hơn 1 nghìn tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn trước bão 

Các đơn vị biên phòng tuyến biển đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; rà soát, thống kê, đảm bảo không còn phương tiện hoạt động trên biển. Đến ngày 21/10, toàn bộ 1.075 phương tiện với 7.657 lao động trên địa bàn thành phố Huế đã được sắp xếp, neo đậu an toàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, dự báo diễn biến bão; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lên phương án kịp thời hỗ trợ, di dời người dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, BĐBP thành phố Huế duy trì gần 400 cán bộ, chiến sĩ và 28 phương tiện sẵn sàng cơ động ứng phó; đảm bảo công tác ứng trực, thông tin liên lạc, cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn được duy trì nghiêm túc. “Hiện, các đơn vị tăng cường theo dõi, nắm chắc diễn biến và hướng di chuyển của bão để xử lý kịp thời, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân” - Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP TP.Huế cho biết.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
bộ độibiên phòngchủ độngứng phó bão
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động phòng bệnh dại từ gốc

Thời gian gần đây, tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ bị chó, mèo cắn phải nhập viện điều trị có chiều hướng gia tăng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong quản lý vật nuôi và tiêm phòng bệnh dại.

Chủ động phòng bệnh dại từ gốc
Thăm, tặng quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chiều 17/10, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế phối hợp Đồn Biên phòng Phong Hải đến thăm, tặng hoa và quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Phong Phú.

Thăm, tặng quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng
Chủ động bảo vệ du khách

Trước tình hình thiên tai còn tiếp tục diễn biến dị thường từ nay đến cuối năm, trong đó các đợt mưa lớn có khả năng xuất hiện nhiều ở khu vực Trung Bộ, các đơn vị hoạt động du lịch đã chủ động phương án đảm bảo an toàn trong quá trình đón, phục vụ khách du lịch.

Chủ động bảo vệ du khách
Đưa 3 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn

Tối 7/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 Biên phòng đã đưa 3 thuyền viên gặp nạn vào Trạm Kiểm soát Biên phòng an toàn và tiến hành các bước chăm sóc y tế.

Đưa 3 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn
Rộn ràng “Biên cương - đêm hội trăng rằm” dành cho thiếu nhi khu vực biên giới

Tối 5/10, tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã A Lưới 3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức chương trình “Biên cương - đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi khu vực biên giới. Đến dự có Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố.

Rộn ràng “Biên cương - đêm hội trăng rằm” dành cho thiếu nhi khu vực biên giới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top