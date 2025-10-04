Rộn ràng “Biên cương - đêm hội trăng rằm” dành cho thiếu nhi khu vực biên giới

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu và Đại tá Hoàng Minh Hùng tặng quà cho thiếu nhi biên giới

Chương trình gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, múa lân, phá cỗ; tặng 515 suất quà trung thu cho các em thiếu nhi; tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 8 suất quà cho các em trong chương trình “Nâng bước em đến trường” với tổng kinh phí 70 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp với Đoàn thanh niên xã A Lưới 3, Trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em học sinh nghèo khu vực biên giới.

Cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, các đồn biên phòng trên 2 tuyến biên giới, phối hợp cùng địa phương, nhà trường trên địa bàn đơn vị đóng quân, tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà để các cháu thiếu niên, nhi đồng cùng đón Tết Trung thu rộn ràng. Trong đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp tặng gần 2 nghìn suất quà trung thu, quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…, tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

“Biên cương - đêm hội trăng rằm là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu thiếu nhi ở khu vực biên giới nhân dịp Tết Trung thu; động viên, khích lệ các cháu tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và BĐBP đối với thiếu niên, nhi đồng ở khu vực biên giới” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP thành phố, cho biết.