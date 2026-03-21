Thăm, chúc tết cổ truyền Bunpimay lực lượng vũ trang hai tỉnh Sê Kông và Salavan

HNN.VN - Từ ngày 1 - 3/4, đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế do Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết cổ truyền Bunpimay Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an hai tỉnh Sê Kông, Salavan (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tặng quà Công an tỉnh Sê Kông 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các bộ tộc Lào anh em sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công; chúc mừng những thành tựu mà lực lượng vũ trang hai tỉnh Sê Kông và Salavan đạt được trong thời gian vừa qua.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Lào (5/4/1961 - 5/4/2026), Đại tá Đặng Ngọc Hiệu gửi tới cán bộ, chiến sĩ Công an hai tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước Lào hòa bình, ổn định và phát triển.

Dịp này, các đơn vị đã trao đổi, thông báo tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới; đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hoạt động thăm, chúc Tết góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, tăng cường sự tin cậy giữa BĐBP thành phố Huế với lực lượng vũ trang hai tỉnh Sê Kông và Salavan, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào.

Quỳnh Anh
Tuổi trẻ thành phố Huế sôi nổi “Tháng Ba biên giới”

Ngày 21/3, tại xã A Lưới 3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Thành Đoàn thành phố Huế và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về Nhân dân khu vực biên giới.

Rộn ràng “Ngày hội non sông” trên biên giới

Tối 8/3, tại thôn Pa Hy, xã A Lưới 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế và UBND xã A Lưới 5 tổ chức chương trình “Ngày hội non sông”, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 bằng hình thức sân khấu hóa; chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2026), 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026).

KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3/3/1959 - 3/3/2026) VÀ 37 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3/3/1989 - 3/3/2026)
Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc

Trên khắp các xã, phường biên giới, không khí ngày hội rộn ràng với rất nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống bộ đội biên phòng (BĐBP) và Ngày Biên phòng toàn dân.

Bộ đội biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới

Chiều 26/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức tổng kết các mô hình, chương trình, phong trào BĐBP tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới giai đoạn 2015 - 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

