Thăm, chúc tết cổ truyền Bunpimay lực lượng vũ trang hai tỉnh Sê Kông và Salavan

Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tặng quà Công an tỉnh Sê Kông

Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các bộ tộc Lào anh em sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công; chúc mừng những thành tựu mà lực lượng vũ trang hai tỉnh Sê Kông và Salavan đạt được trong thời gian vừa qua.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Lào (5/4/1961 - 5/4/2026), Đại tá Đặng Ngọc Hiệu gửi tới cán bộ, chiến sĩ Công an hai tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước Lào hòa bình, ổn định và phát triển.

Dịp này, các đơn vị đã trao đổi, thông báo tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới; đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hoạt động thăm, chúc Tết góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, tăng cường sự tin cậy giữa BĐBP thành phố Huế với lực lượng vũ trang hai tỉnh Sê Kông và Salavan, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào.