Lực lượng vũ trang thành phố Huế:

Ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động

HNN.VN - Chiều 22/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau 1 năm triển khai trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, lực lượng vũ trang thành phố đã chủ động tham mưu, tổ chức sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương phù hợp với mô hình mới, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và hiệu lực chỉ huy quân sự. Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng.

Nổi bật, công tác tham mưu tác chiến, xây dựng khu vực phòng thủ, điều chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu được triển khai đồng bộ; tổ chức biên chế được sắp xếp theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp thực tiễn. Công tác tuyển quân, huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026.

Công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ. Việc kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ, xây dựng chính quy tại Ban CHQS cấp xã từng bước đi vào nền nếp.

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như: việc quán triệt văn bản có lúc chưa sâu; năng lực của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế; cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của Ban CHQS cấp xã chưa đồng bộ.

Bộ CHQS thành phố Huế xác định tiếp tục hoàn thiện tổ chức quân sự địa phương theo mô hình mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

THÁI BÌNH
Trao tặng 250 đầu sách cho các trường học

Ngày 22/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (đóng quân trên địa bàn xã Chân Mây Lăng Cô), phối hợp Trường THCS Lộc Tiến tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, năm 2026, với thông điệp “Phát triển văn hóa đọc - Nền tảng xây dựng xã hội học tập”.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế:
Đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Ngày 20/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 dành cho các đồng chí cấp ủy viên, báo cáo viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Ngày 17/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

