Giáo dục truyền thống tại cột mốc biên giới

Các cháu tham quan vườn tăng gia của đơn vị

Tại chương trình, đơn vị đã tổ chức chào cờ tại cột mốc. Các cháu học sinh được cán bộ, chiến sĩ biên phòng hướng dẫn, giới thiệu một cách đơn giản, dễ hiểu về ý nghĩa của cột mốc, về đường biên giới quốc gia, giúp trẻ hình dung được ranh giới lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; được quan sát thực tế, chụp ảnh lưu niệm và tham gia một số hoạt động trải nghiệm nhẹ nhàng phù hợp với lứa tuổi.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, các cháu được tham quan vườn tăng gia, nội vụ vệ sinh trong đơn vị, giao lưu với các chú bộ đội biên phòng, lắng nghe giới thiệu về công việc hàng ngày của các chú trong việc bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Thông qua hoạt động này, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với nhà trường, giáo dục truyền thống cho học sinh khu vực biên giới để các cháu bước đầu hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của đường biên giới và vai trò quan trọng của lực lượng bộ đội biên phòng trong việc bảo vệ Tổ quốc; góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ngay từ những nhận thức ban đầu.