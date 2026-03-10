Khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới

Chiến sĩ mới huấn luyện trên thao trường

Năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tiếp nhận 120 chiến sĩ mới là công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố. Sau khi tiếp nhận, đơn vị tổ chức, sắp xếp biên chế về Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động để tổ chức huấn luyện theo kế hoạch.

Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện, hướng dẫn của cấp trên, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động triển khai nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đặc điểm tổ chức biên chế và trang bị của đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy cho chiến sĩ mới.

Dịp này, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt, an toàn tuyệt đối, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026”, tạo khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu bước vào huấn luyện.