Thứ Ba, 24/03/2026 16:45

Tổ chức chuỗi hoạt động “Tháng Ba biên giới” tại Thuận An

HNN.VN - Chiều 24/3, Đoàn các cơ quan Đảng TP. Huế phối hợp cùng Đoàn phường Thuận An, Thuận Hóa, Kim Trà và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 gắn với chương trình “Tháng Ba biên giới”.

 Đại diện các đơn vị trao tặng ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc và các phần quà cho ngư dân vươn khơi bám biển

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã trao nguồn lực hỗ trợ quỹ “Nâng bước em đến trường” của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An; tặng quà cho 15 ngư dân bám biển và 10 em thiếu nhi vượt khó vươn lên học tập với tổng giá trị gần 20 triệu đồng.

Dịp này, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cũng trao quà cho các em học sinh và một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Ngôi Nhà xanh tiếp sức em đến trường”, quỹ “Nâng bước em đến trường” và chương trình “Hũ gạo tình thương” của đơn vị. Bên cạnh đó, Ngày hội đoàn viên năm 2026 cũng được tổ chức nhằm tăng cường đoàn kết, tạo sân chơi giao lưu, kết nối giữa đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị.

Hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc và thể hiện tinh thần hướng về cơ sở, chăm lo đời sống Nhân dân vùng ven biển, biên giới - những địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng giữ vị trí chiến lược quan trọng. Qua đó, góp phần lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn thành phố, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và 51 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026).

Minh Nguyên
Hơn 400 người tham dự chương trình gặp mặt đồng hương Huế

Ngày 21/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình gặp mặt đầu xuân trong không khí ấm áp, nghĩa tình với sự tham dự của hơn 400 đại biểu, bà con đồng hương, doanh nhân và trí thức người Huế đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực phía Nam.

