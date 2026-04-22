Trao tặng 250 đầu sách cho các trường học

HNN.VN - Ngày 22/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (đóng quân trên địa bàn xã Chân Mây Lăng Cô), phối hợp Trường THCS Lộc Tiến tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, năm 2026, với thông điệp “Phát triển văn hóa đọc - Nền tảng xây dựng xã hội học tập”.

 Thiếu tá Nguyễn Xuân Lãm, Chính trị viên Đồn Chân Mây trao thưởng cho học sinh trình bày xuất sắc trong phần thi giới thiệu sách

Tại chương trình, các đơn vị đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa, điểm nhấn là thi tuyên tuyền giới thiệu về sách với các chủ đề về văn học nghệ thuật, pháp luật, thơ ca…; xếp sách nghệ thuật; giao lưu, quảng bá về ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ, học sinh nhà trường hào hứng, sôi nổi tham gia. Trong phần thi tuyên truyền giới thiệu về sách, em Lê Song Ngọc Mai, học sinh lớp 9/2 đạt giải Nhất. Tại chương trình, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây tặng 100 đầu sách cho nhà trường.

Trước đó, Đồn Biên phòng Phong Hải phối hợp Trường THCS Phan Thế Phương, phường Phong Quảng, tổ chức hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ 5 năm 2026, với chủ đề: "Mỗi trang sách - Một thế giới hòa nhập", nâng cao nhận thức, hình thành thói quen đọc sách đối với cán bộ chiến sĩ và các em học sinh. Tại chương trình, đơn vị đã trao tặng 100 đầu sách cho thư viện nhà trường.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp với Trường THCS-THPT Hồng Vân, xã A Lưới 1, tổ chức hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam; phát động phong trào đọc sách, trao tặng 50 đầu sách cho thư viện nhà trường và trao thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong Hội thao Quốc phòng - An ninh cấp thành phố.

Quỳnh Anh
