Tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân

Học sinh các trường PTTH trên địa bàn thành phố Huế lắng nghe thông tin biển đảo

Hơn 2.000 cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường PTTH chuyên Quốc Học Huế; Trường PTTH Bùi Thị Xuân và Trường PTTH Cao Thắng, được các báo cáo viên Trung đoàn 351 Vùng 3 Hải quân thông tin một số nét về biển đảo và tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay, kết quả xây dựng Quân chủng Hải quân và hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo của Quân chủng Hải quân thời gian qua. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nói chung và thế hệ trẻ TP. Huế, về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại.

Để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia học tập, công tác trong quân chủng, thông tin tuyển sinh vào Học viện Hải quân, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và tuyển chọn vào các lực lượng đặc thù như tàu ngầm, không quân Hải quân, các chế độ, chính sách, môi trường học tập, công tác cũng được phổ biến đến học sinh.

Các báo cáo viên đã tuyên truyền trực tiếp kết hợp trình chiếu hình ảnh, video; hướng tới giáo viên và học sinh các trường THPT, trọng tâm là khối lớp 10, 11, 12 trên địa bàn TP. Huế nhằm giúp cán bộ giáo viên, học sinh có cái nhìn trực quan hơn về biển đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hoạt động tuyên truyền sẽ được duy trì thường xuyên đến hết tháng 12/2026 với đợt cao điểm tiếp theo dự kiến từ tháng 9 đến tháng 12. Thông qua các hoạt động này, Trung đoàn 351 góp phần nâng cao nhận thức về biển, đảo, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại. Theo thống kê, từ năm 2022 đến nay có hơn 10 em học sinh TP. Huế thi đỗ và đang được học tập rèn luyện tại Học viện Hải quân.