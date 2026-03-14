Tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân

HNN.VN - Ngày 20/3, Trung đoàn 351 (Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân) phối hợp với Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy Huế tổ chức tuyên truyền biển đảo kết hợp tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân năm 2026 tại TP. Huế.

Học sinh các trường PTTH trên địa bàn thành phố Huế lắng nghe thông tin biển đảo 

Hơn 2.000 cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường PTTH chuyên Quốc Học Huế; Trường PTTH Bùi Thị Xuân và Trường  PTTH Cao Thắng, được các báo cáo viên Trung đoàn 351 Vùng 3 Hải quân thông tin một số nét về biển đảo và tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay, kết quả xây dựng Quân chủng Hải quân và hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo của Quân chủng Hải quân thời gian qua. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nói chung và thế hệ trẻ TP. Huế, về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại.

Để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia học tập, công tác trong quân chủng, thông tin tuyển sinh vào Học viện Hải quân, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và tuyển chọn vào các lực lượng đặc thù như tàu ngầm, không quân Hải quân, các chế độ, chính sách, môi trường học tập, công tác cũng được phổ biến đến học sinh.

Các báo cáo viên đã tuyên truyền trực tiếp kết hợp trình chiếu hình ảnh, video; hướng tới giáo viên và học sinh các trường THPT, trọng tâm là khối lớp 10, 11, 12 trên địa bàn TP. Huế nhằm giúp cán bộ giáo viên, học sinh có cái nhìn trực quan hơn về biển đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hoạt động tuyên truyền sẽ được duy trì thường xuyên đến hết tháng 12/2026 với đợt cao điểm tiếp theo dự kiến từ tháng 9 đến tháng 12. Thông qua các hoạt động này, Trung đoàn 351 góp phần nâng cao nhận thức về biển, đảo, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại. Theo thống kê, từ năm 2022 đến nay có hơn 10 em học sinh TP. Huế thi đỗ và đang được học tập rèn luyện tại Học viện Hải quân.

Tin, ảnh: Anh Hướng
Phát huy vai trò tổ chức Hội trong tuyên truyền bầu cử

Trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nông dân (HND) thành phố tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần để ngày bầu cử thật sự trở thành “Ngày hội của toàn dân”.

Phát huy vai trò tổ chức Hội trong tuyên truyền bầu cử
Tuyên truyền pháp luật theo cách gần gũi với giới trẻ

Thay vì chỉ dựa vào những buổi phổ biến trực tiếp hay các bản tin dài, nhiều địa phương đã thử nghiệm các clip ngắn, tiểu phẩm hài, rap hoặc hoạt cảnh đời thường. Cách thể hiện sinh động giúp thông điệp pháp luật dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với người trẻ.

Tuyên truyền pháp luật theo cách gần gũi với giới trẻ
Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận: Kênh thông tin chính thống của Đảng trên không gian số

Ngày 16/1/2026, Ứng dụng TGDV (Tuyên giáo và Dân vận) chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong xây dựng Hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng. Đây là nền tảng truyền thông chính thống trên internet và mạng xã hội của Đảng, góp phần chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đa nền tảng, đồng thời tăng cường kết nối giữa Trung ương với địa phương, giữa Đảng với nhân dân.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận Kênh thông tin chính thống của Đảng trên không gian số
Triển khai đồng bộ, đúng tiến độ công tác bầu cử tại 15 xã, phường

Chiều 9/2, UBND thành phố tổ chức đoàn kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn các xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Đan Điền, Bình Điền, Quảng Điền và các phường: Phong Điền, Phong Phú, Phong Dinh, Phong Thái, Phong Quảng, Hương Trà, Kim Trà.

Triển khai đồng bộ, đúng tiến độ công tác bầu cử tại 15 xã, phường

