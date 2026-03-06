Những “bông hoa” mang quân hàm xanh

Trung tá Trần Thị Nam Phương cùng Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố thăm, động viên, tặng quà người già trên biên giới

Tại những gian hàng 0 đồng, bận rộn trao gửi đến hàng trăm người dân những gói quà Tết, mặt lấm tấm mồ hôi khi cái nắng lên cao, nhưng những nữ chiến sĩ luôn nở nụ cười tươi, ân cần, thủ thỉ dặn dò bà con. Đáp lại các chị cũng là nụ cười mộc mạc khiến những gương mặt sạm nắng gió rạng rỡ.

Trung tá Trần Thị Nam Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP thành phố chia sẻ: “Từ nguồn của các mạnh thường quân, lần này trao đến bà con 400 phần quà; mỗi phần gồm 2 bao gạo 20kg, mứt, bánh, dầu ăn… Để công bằng và để bà con nhận quà nhanh chóng, vui vẻ, chúng tôi dành thời gian, công sức sắp xếp, đóng gói gọn ghẽ, tinh tươm, trao tặng bà con cùng lòng tri ân và trân trọng”.

Mỗi năm, tại những chương trình lớn “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Ấm tình mùa đông”; “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”; “Xuân biên cương hải đảo - Tết ấm tình quân dân”…, những nữ cán bộ, chiến sĩ BĐBP là cánh quân luôn “đi trước, về sau”.

Trong những mùa “Biên cương đêm hội trăng rằm” để thiếu nhi con em đồng bào dân tộc thiểu số dọc bản làng biên giới xa xôi được tưng bừng niềm vui tuổi thơ với mâm cỗ đầy, đèn ông sao, nhảy múa cùng chú Cuội, chị Hằng, cùng lân, cùng trống, Trung tá Trần Thị Nam Phương, Thiếu tá Lê Thị Thu Giang, Trung tá Vũ Thị Nhớ, Trung tá Phan Thị Thanh Nà, Trung tá Lê Thị Thủy Tiên… và những nữ đồng đội của mình, cố gắng chiến thắng cơn say xe đến tái nhợt mặt mũi, sau những trận nôn thốc nôn tháo, xoắn cả ruột gan.

“Sau chặng đường dài đèo dốc khúc khuỷu, dù say xe và mệt cỡ nào, khi đến nơi, chạm ánh mắt trong trẻo, háo hức chờ đợi của những đứa trẻ còn nhiều thiệt thòi, khó khăn, chúng tôi tỉnh cả người, như được truyền sức mạnh, chuẩn bị thật tốt sân chơi, tặng các cháu vườn cổ tích đẹp đẽ của tuổi thơ” - Trung tá Lê Thị Thùy Tiên, người phụ nữ mắc chứng say xe nặng nhất trong các chuyến đi bộc bạch.

Trong tình cảm của những thế hệ người lính biên phòng, người dân biên giới luôn yêu thương, đùm bọc, chở che, là “tai mắt”, hậu phương vững chắc, cùng bộ đội xây dựng “thế trận lòng dân”, góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, biển đảo của Tổ quốc. Mang theo tình cảm sâu nặng, bước chân phụ nữ BĐBP đến với người dân trên hai tuyến biên giới thành phố Huế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em khó khăn và những gia đình đã cống hiến máu xương, ruột thịt của mình cho quê hương, đất nước.

Ông Lê Đình Vệ và bà Võ Thị Kim Oanh (tổ dân phố Chiết Bi, phường Hương Thủy, thành phố Huế, bố mẹ của liệt sĩ Lê Đình Tư, đã hy sinh trong trận lũ lụt tàn khốc năm 1999 khi cùng các đồng đội và con tàu Hải đội 2 Biên phòng, lao vào dòng nước xiết cứu dân) rưng rưng xúc động, lúc Trung tá Trần Thị Nam Phương, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố cùng những cán bộ, chiến sĩ biên phòng ôm tấm ảnh liệt sĩ đã được phục chế, như ôm trong trái tim mình, người đồng đội anh hùng.

Chuyến về thăm trước, thấy ảnh liệt sĩ đã cũ mờ do thời gian, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu và Trung tá Trần Thị Nam Phương cùng chung suy nghĩ phục dựng lại. Từ ảnh cũ của gia đình và ảnh tư liệu tại phòng truyền thống BĐBP thành phố, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên BĐBP đã phối hợp phục dựng, trân trọng trao cho người thân của liệt sĩ. Ông Lê Đình Vệ xúc động nói rằng, rất yên lòng bởi tình cảm của những người lính biên phòng khiến vợ chồng ông cảm nhận rõ ràng đứa con trai của mình vẫn sống trong lòng đồng đội, trong lòng Nhân dân.