Làm hết việc chứ không hết giờ

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ Lào đưa về nước

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Chính sách khẳng định như vậy khi nhắc đến những ngày toàn đơn vị đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho việc tham mưu triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Gần 18 giờ, khi phần lớn các cơ quan đã kết thúc ngày làm việc, thì tại Ban Chính sách, ánh đèn vẫn sáng, không khí làm việc vẫn khẩn trương. Trước màn hình máy tính, từ đồng chí trưởng ban đến các sĩ quan, nhân viên đều miệt mài xử lý công việc. Mỗi người một phần việc, nhưng tất cả đều chung một quyết tâm: Hoàn thành ngay trong ngày, hạn chế tối đa việc tồn đọng.

Trung tá Trần Đình Toàn, Trợ lý Ban Chính sách cho biết: “Chiến dịch 500 ngày đêm” là nhiệm vụ thiêng liêng nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, vì vậy mọi khâu đều phải khẩn trương nhưng chính xác. Thời gian qua, Ban đã phối hợp hoàn thành khảo sát, kiểm đếm mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang; sau mỗi đợt, số liệu và từng phần mộ được rà soát, tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo tỉ mỉ, làm cơ sở triển khai lấy mẫu giám định ADN trong thời gian tới.

Để có được những con số chính xác ấy là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Sau hội nghị triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 thành phố, toàn bộ cán bộ, nhân viên Ban Chính sách đều trực tiếp tham gia các tổ khảo sát. Họ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan như Sở Nội vụ, chính quyền địa phương và ban CHQS các xã, phường, tiến hành kiểm đếm tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm rất cao. Nhiều nghĩa trang có số lượng mộ lớn, thông tin không đầy đủ, thậm chí bị mờ, mất dấu theo thời gian; điều kiện thời tiết, địa hình cũng không ít lần gây khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm, từng cán bộ, nhân viên vẫn kiên trì đối chiếu, ghi chép, bảo đảm không để xảy ra sai sót. Kết thúc mỗi ngày khảo sát, họ lại trở về cơ quan, tranh thủ tổng hợp số liệu, hoàn thiện báo cáo.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải cho biết: Ban Chính sách là cơ quan tham mưu nòng cốt, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 515 thành phố và Bộ CHQS thành phố trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và trên đất bạn Lào. Đồng thời, phối hợp xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ban còn đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác, trong khi quân số còn hạn chế.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp trên, cùng tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, nhân viên trong Ban luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, toàn đơn vị gần như “chuyển trạng thái”, làm việc với cường độ cao, nhiều ngày không có khái niệm hết giờ hành chính.

Đến nay, Ban Chính sách đã tham mưu hoàn thành nhiều nội dung quan trọng đúng tiến độ, như kế hoạch triển khai chiến dịch, kế hoạch phối hợp lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN và kiện toàn Ban Chỉ đạo 515, Hội đồng chính sách cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện Ban tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chờ tập huấn để triển khai đồng bộ, phấn đấu sớm lấy mẫu, giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và tiếp nối hành trình tri ân bằng những việc làm thiết thực.