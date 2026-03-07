Rộn ràng “Ngày hội non sông” trên biên giới

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy (thứ hai, bên trái) và Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP (ngoài cùng) lắng nghe tâm tình của người dân biên giới

Trong không khí rộn ràng của “Ngày hội non sông”, người dân trên địa bàn hào hứng thưởng thức chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc. Các tiết mục, ca khúc hào hùng về Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, TP.Huế, về BĐBP và Ngày hội Biên phòng toàn dân; không khí ngày hội bầu cử, lôi cuốn, khơi gợi, bồi đắp trong lòng người dân biên giới niềm tin, khát vọng và niềm tự hào về Tổ quốc.

Tại chương trình, các đơn vị đã tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 60 triệu đồng. “Đây là hoạt động tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa chính trị trọng đại của các cuộc bầu cử gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống BĐBP và ngày Biên phòng toàn dân, qua đó cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa BĐBP thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố nhấn mạnh.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP thành phố trao quà cho người dân tại "Ngày hội non sông"

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố còn phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế và UBND xã A Lưới 1 tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân trên địa bàn; tặng quà cho 50 hộ khó khăn. Tổng trị giá chương trình hơn 70 triệu đồng.

Cùng ngày, Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế làm trưởng đoàn công tác, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra công tác phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực biên giới.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra khu vực danh sách người ứng cử tại khu vực biên giới

Tại các xã A Lưới 1 và A Lưới 4, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số khu vực bỏ phiếu, nắm tình hình bảo đảm cơ sở vật chất, phương án giữ gìn an ninh, trật tự và các điều kiện phục vụ cử tri vùng biên giới tham gia bầu cử. Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Hoàng Minh Hùng yêu cầu các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Lưu ý về đặc thù địa bàn biên giới có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, Đại tá Hoàng Minh Hùng chỉ đạo các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án cụ thể, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri ở các thôn, bản xa trung tâm tham gia bỏ phiếu thuận lợi, đúng luật.

Với tinh thần “Chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao”, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đang nỗ lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.