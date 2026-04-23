Giúp người dân khu vực biên giới sửa chữa nhà

Giúp người dân khu vực biên giới, thắt chặt tình đoàn kết

Các lực lượng đã tiến hành tháo dỡ mái tôn cũ, lợp lại mái tôn mới, thay thế hệ thống điện, nước, đồng thời sơn lại toàn bộ cửa và tường nhà. Hướng đến kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã phối hợp tổ chức hoạt động sửa chữa nhà ở cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Đây là sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bộ đội biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội; phát huy tình đoàn kết quân dân, giúp người dân khu vực biên giới còn khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Vinh Xuân phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Phú Vinh, triển khai mô hình tuyến đường “Xanh, sạch, đẹp, sáng, an toàn”, góp phần làm đẹp cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Kinh phí công trình khoảng 40 triệu đồng do đơn vị cùng Hội Cựu chiến binh xã vận động, quyên góp.