Giúp người dân khu vực biên giới sửa chữa nhà

HNN.VN - Ngày 24/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình bà Huỳnh Thị Gái, trú tại thôn Bình An 2.

Giúp người dân khu vực biên giới, thắt chặt tình đoàn kết 

Các lực lượng đã tiến hành tháo dỡ mái tôn cũ, lợp lại mái tôn mới, thay thế hệ thống điện, nước, đồng thời sơn lại toàn bộ cửa và tường nhà. Hướng đến kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã phối hợp tổ chức hoạt động sửa chữa nhà ở cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Đây là sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bộ đội biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội; phát huy tình đoàn kết quân dân, giúp người dân khu vực biên giới còn khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Vinh Xuân phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Phú Vinh, triển khai mô hình tuyến đường “Xanh, sạch, đẹp, sáng, an toàn”, góp phần làm đẹp cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Kinh phí công trình khoảng 40 triệu đồng do đơn vị cùng Hội Cựu chiến binh xã vận động, quyên góp.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
bộ độibiên phòngsữa chữa nhàngười dânkhu vựcbiên giới
Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh

Thời gian gần đây, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng… đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh các yếu tố do thời tiết nóng ẩm, đô thị hóa, ô nhiễm môi trường… thì hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân trong cộng đồng chưa hiểu hoặc hiểu chưa đầy đủ và thực hiện chưa tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngành y tế đưa ra.

Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh
Hỗ trợ người dân sau mưa lũ: Thực hiện đúng đối tượng, tiếp tục rà soát để không bỏ sót

Những ngày gần đây, thông tin về việc hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ đối với người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2025 tại thành phố thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng một số hộ dân bị thiệt hại nhưng chưa được nhận hỗ trợ, đặt ra nhiều băn khoăn về tính công bằng trong quá trình chi trả.

Hỗ trợ người dân sau mưa lũ Thực hiện đúng đối tượng, tiếp tục rà soát để không bỏ sót
Lực lượng vũ trang thành phố Huế:
Ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động

Chiều 22/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động
Trao tặng 250 đầu sách cho các trường học

Ngày 22/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (đóng quân trên địa bàn xã Chân Mây Lăng Cô), phối hợp Trường THCS Lộc Tiến tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, năm 2026, với thông điệp “Phát triển văn hóa đọc - Nền tảng xây dựng xã hội học tập”.

Trao tặng 250 đầu sách cho các trường học
Làm hết việc chứ không hết giờ

“Làm hết việc chứ không hết giờ” - đó không chỉ là một câu nói, mà trở thành tinh thần làm việc quen thuộc của cán bộ, nhân viên Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố.

Làm hết việc chứ không hết giờ

