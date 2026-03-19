Tuổi trẻ thành phố Huế sôi nổi “Tháng Ba biên giới”

Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố trao quà "Nâng bước em đến trường" cho học sinh biên giới

Tại thôn Phú Xuân (xã A Lưới 3), chương trình đã khánh thành, đưa vào sử dụng công trình “Đường cờ Tổ quốc” và công trình thanh niên “Ánh sáng đường biên” tặng Nhân dân địa phương. Các công trình góp phần đổi mới diện mạo nông thôn vùng biên, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân; đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao 30 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; trao 6 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và 3 suất học bổng thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường”. Những phần quà là nguồn động viên, khích lệ người dân và các em học sinh vùng biên nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.