Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau tết

BĐBP thành phố bắt đối tượng phạm tội về ma túy

Thực hiện Chỉ thị 124 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành kế hoạch 6331, chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến tình hình, chủ động nắm, đánh giá và dự báo hoạt động của tội phạm. Trong đợt cao điểm từ ngày 13/11 đến nay, toàn lực lượng đã đấu tranh hiệu quả, bắt giữ 632 vụ với 698 đối tượng, thu giữ 33 bánh hê-rô-in, hơn 62.000 viên và gần 35kg ma túy tổng hợp, 317kg pháo nổ, 5 khẩu súng, 42 viên đạn cùng nhiều tang vật khác, với tổng giá trị gần 8 tỷ đồng.

Theo định hướng của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Hoàng Minh Hùng yêu cầu các đơn vị thuộc BĐBP thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Cùng với đó, lực lượng cũng tăng cường tuyên truyền pháp luật, phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.