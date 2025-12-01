  • Huế ngày nay Online
Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau tết

HNN.VN - Ngày 2/11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị triển khai cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu thành phố Huế, Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế chủ trì.

BĐBP thành phố bắt đối tượng phạm tội về ma túy  

Thực hiện Chỉ thị 124 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành kế hoạch 6331, chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến tình hình, chủ động nắm, đánh giá và dự báo hoạt động của tội phạm. Trong đợt cao điểm từ ngày 13/11 đến nay, toàn lực lượng đã đấu tranh hiệu quả, bắt giữ 632 vụ với 698 đối tượng, thu giữ 33 bánh hê-rô-in, hơn 62.000 viên và gần 35kg ma túy tổng hợp, 317kg pháo nổ, 5 khẩu súng, 42 viên đạn cùng nhiều tang vật khác, với tổng giá trị gần 8 tỷ đồng.

Theo định hướng của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Hoàng Minh Hùng yêu cầu các đơn vị thuộc BĐBP thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Cùng với đó, lực lượng cũng tăng cường tuyên truyền pháp luật, phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quỳnh Anh
bộ đội biên phòng cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
Trao tặng 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Phú Tân

Ngày 1/12, được sự ủy quyền của Báo Biên phòng và Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An, Hà Nội, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Phú Tân, phường Thuận An, thành phố Huế, để khắc phục hậu quả sau mưa lũ tháng 11/2025.

Trao tặng 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Phú Tân
Khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”

Ngày 30/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp Ban Thanh niên Công an thành phố và một số đơn vị, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2025.

Khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”
Chúc mừng, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Ngày 29/11, tại mốc quốc giới 666 (trên địa bàn xã A Lưới 4), Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tổ chức gặp gỡ, chúc mừng Đại đội bảo vệ biên giới 531 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh SêKông và Đồn Công an Tà Vàng thuộc Công an tỉnh SêKông (Lào), nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2025).

Chúc mừng, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Lào
Kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục an toàn trong môi trường nước

Ngày 28/11, tại Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.Huế tổ chức tập huấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục an toàn trong môi trường nước cho cán bộ, hội viên. Chương trình nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội và được phối hợp thực hiện với Tổ chức HueHelp.

Kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục an toàn trong môi trường nước

