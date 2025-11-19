  • Huế ngày nay Online
Triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương miền Trung

HNN.VN - Ngày 20/11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương miền Trung, Trung bộ khắc phục hậu quả sau mưa lũ. 8 điểm cầu từ địa bàn Hà Tĩnh đến Lâm Đồng tham dự. Đại tá Ngô Đoàn Long, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố chủ trì tại điểm cầu thành phố Huế.

Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố trao quà, động viên bệnh nhân trong lũ lụt.  Ảnh: BĐBP

BĐBP thành phố Huế đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy, UBND thành phố Huế về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục với bão số 12 và mưa lũ trên địa bàn. Đơn vị duy trì 100% lực lượng hiện có, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống; thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn ứng phó với thiên tai trên 2 tuyến biên giới.

Trong bão số 12, đơn vị đã điều động gần  200 cán bộ chiến sĩ (CBCS)/ 16 phương tiện (ô tô, xuồng) tham gia giúp di dời 326 hộ/1.412 khẩu đến vị trí an toàn; các đợt mưa lũ sau bão, điều động gần 4.000 lượt CBCS/gần 200 lượt phương tiện ô tô, xuồng, ca nô, xuống địa bàn tham gia phối hợp giúp dân. Sau bão lũ, lực lượng BĐBP phối hợp, tham gia dọn được 1.023 m3 đất đá sạt lở; tổ chức dọn vệ sinh 26 trường học, 36 nhà dân, 37,5 km đường/268 m3 bùn đất và rác; phối hợp với các lực lượng chống sạt lở được 300m kè bờ sông…

BĐBP thành phố Huế đề xuất một số giải pháp, trong đó có việc trang cấp điện thoại vệ tinh cho đơn vị phục vụ công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, nhằm giúp dân vượt qua thiên tai, bão lũ hiệu quả hơn.

Quỳnh Anh
