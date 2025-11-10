Thắp sáng niềm tin nơi biên giới

Ban Dân tộc Tôn giáo tặng quà cho người dân các xã miền núi

Mỗi câu chuyện, một gương điển hình

Giữa dải núi rừng xã A Lưới 2, có tiếng nói cười trong trẻo của học sinh người Tà Ôi, Pa Cô vang lên mỗi sáng. Ở Trường Mầm non Nhâm, mô hình “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số” đã trở thành điểm sáng trong hành trình gieo chữ và giữ gìn bản sắc. Ở đây, 100% trẻ được học tiếng Việt thông qua tiếng mẹ đẻ, được trò chuyện, giao tiếp, mạnh dạn bày tỏ ý kiến trước bạn bè và người lớn.

Những đôi mắt tròn xoe, những câu nói ngập ngừng rồi dần dạn dĩ - là kết quả của cả một quá trình kiên trì, tâm huyết của các cô giáo vùng cao. Mỗi bài hát, mỗi câu chuyện kể đều được lồng ghép ngôn ngữ mẹ đẻ, để từ đó, tiếng Việt đến với trẻ em một cách tự nhiên, gần gũi. Một mô hình nhỏ, nhưng ẩn chứa sức mạnh lớn - mở ra cơ hội học tập công bằng cho những đứa trẻ nơi đại ngàn.

Không chỉ trong giáo dục, tinh thần đổi mới ở A Lưới 2 còn được thể hiện rõ trong sản xuất, phát triển kinh tế. Ở thôn Pi Ây 1, ông Nguyễn Hải Teo, một nông dân người Tà Ôi, được bà con gọi bằng cái tên thân mật: “Ông Teo làm kinh tế giỏi”. Với mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, ông xây chuồng trại 500m², nuôi 10 - 12 con lợn nái và 200 - 250 con lợn thịt; mỗi năm, đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, ông còn tận dụng diện tích đất vườn xây dựng thành công các vườn cây ăn quả, cho thu nhập ổn định. Từ kinh nghiệm của mình, ông tận tình hướng dẫn người dân xung quanh kỹ thuật, chia sẻ giống, giúp nhiều hộ thoát nghèo. “Tôi nghĩ mình biết thì chia sẻ để bà con cùng khá lên. Ai hỏi kỹ thuật, tôi chỉ tận tình, ai thiếu con giống, tôi tách đàn hỗ trợ. Bà con mình thoát nghèo thì bản làng mới vui”, nông dân trẻ Hải Teo chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần đổi mới

Những mô hình nhỏ nhưng hiệu quả ấy đang góp phần làm nên bức tranh đổi thay ở xã A Lưới 2 - địa phương mới được sáp nhập từ nhiều xã trung tâm, nay trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn xã A Lưới 2 đã có hơn 60 mô hình điển hình tiên tiến ở nhiều lĩnh vực: Phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa, giáo dục, an ninh trật tự, chuyển đổi số.

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 chia sẻ: “Chúng tôi xem việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm. Khi mỗi người dân đều được khích lệ phát huy sáng kiến, tinh thần đoàn kết, thì phong trào thi đua sẽ thực sự đi vào chiều sâu, tạo động lực phát triển bền vững”.

Không chỉ A Lưới 2, phong trào xây dựng điển hình tiên tiến còn lan tỏa đến nhiều địa phương vùng núi khác. Ở xã A Lưới 5, thôn Giồng là một trong những điểm sáng cho thấy sức lan tỏa của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao. Nhiều năm qua, thôn xem việc hình thành nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với chương trình nông thôn mới và các phong trào thi đua tại địa phương.

Từ sinh hoạt thôn đến hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, nội dung vận động người dân giữ gìn văn hóa, đoàn kết, chấp hành pháp luật được thực hiện thường xuyên. Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân… giữ vai trò nòng cốt trong khuyến khích hội viên xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học. Nhờ sự chung tay đó, diện mạo thôn Giồng đổi thay rõ rệt: Đường liên thôn được bê tông hóa, đường hoa - hàng rào xanh phủ khắp ngõ xóm; “Ngày Chủ nhật xanh” trở thành nền nếp; hơn 90% hộ đăng ký và dự ước đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trong năm 2025. Các mô hình tự quản về môi trường, an ninh trật tự phát huy hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 5%.

Những mô hình ở A Lưới 2, A Lưới 5 hay các địa phương khác cho thấy, điểm chung lớn nhất là tinh thần tự lực, sáng tạo của người dân và sự đồng hành của chính quyền. Mỗi mô hình là một câu chuyện về niềm tin và ý chí, là kết tinh của phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở.

Ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: “Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng tôi mong các địa phương tiếp tục chia sẻ, học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ”.