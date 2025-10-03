Tặng quà cho người dân bản Lào

Trao tặng quà cho người dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Trong chương trình, hai đơn vị đã tặng 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng.

Dịp này, tại mốc quốc giới 666 (trên địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt quản lý), 2 đơn vị đã tặng 120 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho người dân bản Ka Lô (Lào) và gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng bảo vệ biên giới (Lào). Tổng trị giá quà tặng 85 triệu đồng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt là đơn vị thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết cho người dân, học sinh khó khăn trên tuyến bên giới, trị giá quà tặng mỗi năm hàng trăm triệu đồng.