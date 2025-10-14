Ở đâu khó, có các anh

Mái ngói nhà bà Ngâu được cán bộ, chiến sĩ đồn Vinh Xuân lợp lại toàn bộ

Đầu tháng 9/2025, trên địa bàn thôn 6, xã Vinh Thanh (cũ), nay thuộc xã Phú Vinh, vào lúc chập tối, xảy ra cháy rừng tại khu vực rừng sản xuất. Nhận tin báo từ người dân, dù lúc đó bữa cơm mới dọn, chưa kịp ăn, nhưng CBCS Đồn Biên phòng Vinh Xuân nhận lệnh, lập tức ra hiện trường giúp dân dập lửa; phối hợp với các lực lượng khác khoanh vùng, sau hơn 2 giờ đồng hồ đã khống chế thành công đám cháy, không để lửa cháy lan. Quá trình chữa cháy, các lực lượng phát hiện một nạn nhân chết cháy. Qua nhận dạng của người nhà, người xấu số là ông M. thường trú tại thôn 6. Lực lượng BĐBP Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã phối hợp, giúp đưa người xấu số về với gia đình, những ngày sau đó lui tới thăm hỏi, động viên người thân của người bị nạn.

Trong năm 2025, trên địa bàn xã Phú Vinh (được sáp nhập từ các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Phú Diên cũ), do đơn vị quản lý, đã xảy ra 4 vụ cháy rừng trên địa bàn Vinh Thanh và Phú Diên cũ. CBCS đơn vị đã nêu cao vai trò nòng cốt trong quá trình giúp dân dập lửa, cùng các lực lượng ngăn chặn hiệu quả các đám cháy, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại, hậu quả do “giặc lửa” gây ra.

Theo Trung tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên và Thượng tá Tạ Khắc Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Xuân, phát huy truyền thống BĐBP, CBCS Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng được tình đoàn kết quân - dân bền chặt; nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp tốt với chính quyền địa phương và Nhân dân trong các hoạt động cũng như tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng. Do đó, khi sự việc xảy ra, đơn vị đã kịp thời cử CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giúp dân hiệu quả.

Ông Bùi Hưng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Vinh bộc bạch: Người dân trên địa bàn rất yên tâm khi có BĐBP luôn đồng hành, sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ với trách nhiệm và tinh thần tận tụy, trong bất cứ tình huống nào; đặc biệt là khi xảy ra thiên tai, bão lũ. Mới đây nhất, 2 hộ dân ở địa bàn Phú Diên cũ bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 10, đã được Đồn Biên phòng Vinh Xuân kịp thời giúp đỡ.

Hộ bị tốc mái vắng chủ (người trong gia đình này hiện đang mưu sinh tại TP. Hồ Chí Minh). Mái tôn của nhà này bị gió tốc, bay sang đập vào nhà phía sau - nhà bà Ngâu, làm vỡ ngói, rồi bay ra treo giữa đường. Bà Ngâu thuộc diện chính sách (con liệt sĩ), chồng mới mất, con cái ở xa, già cả, sống một mình, khó khăn. Trước tình hình đó, BĐBP Đồn Biên phòng Vinh Xuân là lực lượng đầu tiên có mặt, thực hiện công tác hỗ trợ, khắc phục. Trung tá Hoàng Văn Dũng trực tiếp chỉ huy lực lượng CBCS đến hiện trường, tháo dỡ tôn treo giữa đường, đưa vào xếp gọn trong khuôn viên nhà bị tốc mái đang vắng chủ, đảm bảo người lưu thông trên đường được an toàn; dùng bạt che tạm thời lên mái ngói hộ bà Ngâu.

Để ổn định cuộc sống cho dân, ngay sau đó, các anh đã giúp bà Ngâu tháo dỡ ngói cũ, lợp lại toàn bộ mái ngói. Công tác khắc phục, hỗ trợ diễn ra khẩn trương trong 3 ngày liền. “Hôm lợp lại ngói, trước tình hình sắp mưa trở lại, CBCS động viên nhau làm xuyên trưa. Đến 2 giờ chiều, công việc hoàn thành, chúng tôi thở phào yên tâm” - Trung tá Hoàng Văn Dũng chia sẻ.

Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố Huế đánh giá cao những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống cháy rừng, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp người dân và địa phương khắc phục hậu quả sau thiên tai của Đồn Biên phòng Vinh Xuân. CBCS đồn Vinh Xuân cũng là lực lượng nòng cốt, không quản ngày đêm lợp lại mái, sửa chữa nhà cho 42 hộ dân thôn Khánh Mỹ (xã Vinh Xuân cũ), sớm ổn định cuộc sống sau cơn lốc xoáy năm 2022, góp phần cùng lực lượng BĐBP thành phố xây dựng niềm tin vững chắc trong Nhân dân.