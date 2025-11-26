Chúc mừng, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Tại buổi trao tặng quà. Ảnh: BĐBP

Dịp này, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã trao tặng 60 suất quà gồm gạo, các loại nhu yếu phẩm, áo quần cho lực lượng Đại đội bảo vệ biên giới 531, Đồn Công an Tà Vàng và các hộ gia đình quân nhân thuộc Đại đội bảo vệ biên giới 531, tổng trị giá quà gần 20 triệu đồng.

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại biên phòng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp Trường Đại học Luật, Đại học Huế tặng 120 suất quà, trị giá 85 triệu đồng cho người dân bản Ka Lô, tỉnh SêKông và gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng bảo vệ biên giới Lào.