Thứ Bảy, 29/11/2025 17:57 (GMT+7)
Chúc mừng, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Lào
HNN.VN - Ngày 29/11, tại mốc quốc giới 666 (trên địa bàn xã A Lưới 4), Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tổ chức gặp gỡ, chúc mừng Đại đội bảo vệ biên giới 531 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh SêKông và Đồn Công an Tà Vàng thuộc Công an tỉnh SêKông (Lào), nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2025).
|Tại buổi trao tặng quà. Ảnh: BĐBP
Dịp này, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã trao tặng 60 suất quà gồm gạo, các loại nhu yếu phẩm, áo quần cho lực lượng Đại đội bảo vệ biên giới 531, Đồn Công an Tà Vàng và các hộ gia đình quân nhân thuộc Đại đội bảo vệ biên giới 531, tổng trị giá quà gần 20 triệu đồng.
Đây là một trong những hoạt động đối ngoại biên phòng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp Trường Đại học Luật, Đại học Huế tặng 120 suất quà, trị giá 85 triệu đồng cho người dân bản Ka Lô, tỉnh SêKông và gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng bảo vệ biên giới Lào.
Quỳnh Anh