Chỗ dựa tin cậy của người dân vùng biên

Lực lượng bộ đội biên phòng giúp dân giằng néo tàu thuyền trước bão

Sẵn sàng phòng, chống và ứng phó bão

Từ cuối tháng 7/2025 đến nay, trước diễn biến phức tạp của những cơn bão lớn (bão số 3, bão số 5, bão số 10), các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, với phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt, các đồn, trạm biên phòng tuyến biên giới biển đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức liên lạc, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn và tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống bão.

Điển hình, trước cơn bão số 5 và số 10 gần đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã cử lực lượng tham gia vận động, giúp đỡ người dân chằng chống nhà cửa, vận động hơn 700 tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn; phối hợp các lực lượng di dời hơn 800 hộ dân/2.800 nhân khẩu đến nơi an toàn để tránh trú bão.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy BĐBP liên tục đến những đơn vị quản lý các địa bàn xung yếu, trọng điểm như Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An; Hải đội 2 Biên phòng…, kiểm tra về công tác phòng, chống, ứng phó bão. Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố cho biết: Các đơn vị đã luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bám sát địa bàn, bám chắc ngư dân, chủ động mọi phương án, phối hợp chặt chẽ với địa phương. Toàn lực lượng đã huy động hàng trăm CBCS cùng hàng chục phương tiện các loại (tàu, xuồng, ô tô chuyên dụng), sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Trên tinh thần sẵn sàng ứng cứu, bảo vệ tính mạng, tài sản Nhân dân, ngày 7/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 Biên phòng đã nhận lệnh cấp trên, lập tức điều động lực lượng CBCS và phương tiện xuất kích. Tàu Hải đội 2 Biên phòng do Thiếu tá Nguyễn Quang Thành, Hải đội trưởng chỉ huy, phối hợp với các đơn vị chức năng rẽ sóng ra khơi, cứu vớt, chăm sóc sức khỏe, đưa 3/4 ngư dân phường Thuận An gặp nạn do va chạm trên biển vào bờ an toàn.

Trung tá Lưu Xuân Nghiêm, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cho biết: Đối với ngư dân mất tích, hiện nay, đơn vị đang tích cực triển khai các hoạt động phối hợp với các lực lượng và người dân, một mặt tăng cường tuần tra tìm kiếm các vùng ven bờ biển; đồng thời tham gia khảo sát và đã xác định được điểm tàu cá ngư dân bị chìm. “Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan đến tận nhà những ngư dân dày dạn kinh nghiệm đi biển tham khảo ý kiến của họ, để phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, nhanh chóng tìm được nạn nhân còn mất tích” - Trung tá Lưu Xuân Nghiêm nói.

Bảo vệ tính mạng, tài sản Nhân dân

Ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, tàu cá của ông Nguyễn Tấn Phú (tổ dân phố Xuân An, phường Thuận An) dù đã neo đậu tại âu thuyền Phú Thuận, nhưng do sóng to, gió lớn làm đứt dây neo, khiến tàu va đập vào trụ bê tông của âu thuyền, dẫn đến chìm tàu. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã huy động tối đa lực lượng CBCS trực tiếp tham gia hỗ trợ trục vớt, khắc phục hậu quả; giúp đưa tài sản, những loại ngư lưới cụ trên tàu lên bờ, để công tác trục vớt được nhanh chóng, thuận lợi.

Trước đó, CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn trục vớt thành công tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Muôn (thôn An Dương 3, phường Thuận An) bị chìm trong khu neo đậu, do mưa to gió lớn. Công tác trục vớt thành công, không có thiệt hại về người và tài sản.

Nhằm kịp thời giúp đỡ Nhân dân trong thiên tai, bão lũ, trước những diễn biến thời tiết bất thường, lực lượng BĐBP đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện. Trong năm 2025 đã tổ chức 31 đợt/gần 400 lượt CBCS giúp dân gặt lúa, chằng, chống nhà cửa, khắc phục hậu quả do giông lốc, bão lụt; cử hơn 100 lượt CBCS tham gia 5 vụ chữa cháy rừng; triển khai hơn 20 đợt/gần 400 lượt CBCS tham gia xử lý thu gom lượng dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển, trung chuyển 151,73 tấn dầu vón cục đến bãi tập kết, góp phần đảm bảo về môi trường sống và sản xuất của người dân.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố, từ ban chỉ huy đến các đơn vị cơ sở thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho CBCS; xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; thể hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quân đội nói chung, của lực lượng BĐBP nói riêng trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.