Khánh thành công trình "Ánh sáng đường biên" tại tuyến đường thôn Ca Cú 2. Ảnh: BĐBP

Theo đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp Ban Thanh niên Công an thành phố, ngân hàng Agribank Huế, Viettinbank Huế, BIDV chi nhánh Huế, Phú Xuân tổ chức khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” trên tuyến đường thôn Ca Cú 2, xã A Lưới 1; trao tặng gần 60 suất quà (mỗi suất 400 nghìn đồng) cho các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ và các em học sinh nghèo học giỏi; trao tặng và bàn giao vật chất duy trì thực hiện mô hình “Tủ thuốc cắm bản” cho Trạm Y tế xã A Lưới 1; tặng nhu yếu phẩm, quần áo cho người dân bản Cô Tài, huyện Sá Muội nước bạn Lào. Tổng giá trị chương trình hơn 80 triệu đồng.

Dịp này, các đơn vị tổ chức tuyên truyền về phòng chống tác hại của ma túy, sử dụng vũ khí vật liệu nổ không đúng quy định và Luật An toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên và người dân xã A Lưới 1.

Đây là những hoạt động triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đơn vị trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa ở khu vực biên giới; nâng cao nhận thức về hoạt động tình nguyện; tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.