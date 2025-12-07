Giữ lại đôi chân cho bệnh nhi ung thư xương người Lào

Gia đình bệnh nhân và ê kíp chuyên môn sau ca phẫu thuật Ảnh: BVCC

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng khối u vùng đùi - gối trái phát triển nhanh trong vòng một năm, khiến khớp gối co rút và chi mất chức năng vận động. Sau hai đợt hóa trị, sức khỏe toàn thân ổn định, bệnh nhi được hội chẩn đa chuyên khoa để xây dựng chiến lược phẫu thuật tối ưu nhằm bảo tồn chi, thay vì phải cắt bỏ như gia đình từng lo ngại.

Ca mổ kéo dài hơn 4 giờ, do TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, Trưởng khoa Phẫu thuật Khớp - Y học thể thao, Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình - trực tiếp thực hiện cùng ê kíp chuyên môn. Hiện bệnh nhi hậu phẫu ổn định, vết mổ khô, đã cắt chỉ và tiếp tục điều trị tại Khoa Nhi Ung bướu.

Theo các chuyên gia, phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi và khớp gối bằng Megaprosthesis là kỹ thuật khó hàng đầu trong chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình, đòi hỏi trình độ cao và sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như Nhi, Ung bướu, Gây mê hồi sức, Giải phẫu bệnh. Việc triển khai thành công kỹ thuật này cho bệnh nhi nhỏ tuổi mang ý nghĩa đặc biệt trong việc duy trì chức năng vận động và chất lượng sống lâu dài.

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế chia sẻ: "Bảo tồn chi trên bệnh nhi ung thư xương là một xu hướng điều trị hiện đại, vừa mang tính nhân văn sâu sắc, giúp nâng cao chất lượng sống và hiệu quả điều trị cho trẻ".

Đáng chú ý, đây là trường hợp phẫu thuật Megaprosthesis bảo tồn chi thứ hai trong vòng ba tháng tại đơn vị. Trước đó, một bệnh nhi 13 tuổi cũng đã được phẫu thuật thành công và hiện có thể tự đi lại, đáp ứng tốt quá trình hóa trị.

Việc liên tiếp triển khai các ca phẫu thuật phức tạp cho bệnh nhi trong nước và quốc tế góp phần củng cố vị thế của BVTW Huế không chỉ là trung tâm y học hàng đầu miền Trung - Tây nguyên, mà còn là địa chỉ tin cậy cho người bệnh khu vực Đông Nam Á.