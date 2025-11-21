  • Huế ngày nay Online
Sử dụng đá phong hóa đắp nền đường dự án đường ven sông Bồ

HNN.VN - Liên quan đến việc đơn vị thi công dùng đất có lẫn đá phong hóa để đắp nền đường tại Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ven sông Bồ (dự án) đoạn qua địa phận 2 phường Hương Trà và Kim Trà, hiện các đơn vị chức năng đã tạm đình chỉ thi công, yêu cầu nhà thầu múc toàn bộ số đất lẫn đá phong hóa vận chuyển ra khỏi công trình trong ngày 14/12.

Đảm bảo nguồn cung đất san lấpSớm cấp phép khai thác các mỏ vật liệu san lấp ở A LướiXử lý vi phạm khai thác đất san lấp trái phép ở A LướiKiến nghị của người dân Hương Trà liên quan đến san lấp mặt bằng

 Đất, đá phong hóa được dùng để đắp nền 

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ven sông Bồ (dự án) đoạn qua địa phận 2 phường Hương Trà và Kim Trà được UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) phê duyệt vào tháng 10/2022, có tổng chiều dài 7.550m, điểm đầu thuộc đường Sông Bồ (P. Hương Trà) và điểm cuối giao Tỉnh lộ 8B (thuộc địa phận P. Kim Trà), có tổng mức đầu tư gần 117 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực (BQLDADTXDKV) TX. Hương Trà, nay là BQLDADTXDKV2 làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, công trình phải sử dụng vật liệu san lấp là đất K95 - K98 để đắp nền đường nhằm đảm bảo độ đầm chặt theo quy chuẩn. Tuy nhiên, những ngày qua, nhà thầu lại sử dụng đất có lẫn lượng lớn đá phong hóa để đắp nền đường. Điều này khiến nhiều người lo ngại công trình sẽ không đảm bảo chất lượng, dễ nứt gãy, sụt lún sau khi đưa vào sử dụng.

Theo những người sống quanh khu vực, trước đó họ đã phản ánh đến chủ đầu tư nhưng tình trạng sử dụng đá phong hóa để đắp nền đường vẫn tiếp diễn khi một lượng lớn đất lẫn đá phong hóa, trong đó có rất nhiều tảng đá có kích thước lớn được chở đến để san lấp nền đường, khiến nhiều đoạn nhấp nhô, không bằng phẳng.

Quan sát hiện trường chiều 13/12, ngoài đoạn người dân phản ánh thì nhiều đoạn khác phía đầu đường sông Bồ tuy đã được lu lèn chặt, nhưng có thể do mưa làm xói lở nên ở giữa đường và bên vệ đường cũng xuất hiện một số điểm có lẫn nhiều đá được sử dụng để san lấp.

 Một số đoạn khác cũng lẫn nhiều đá lớn

“Theo quy định, công trình phải được đắp nền bằng đất và phải đạt tiêu chuẩn về độ đầm chặt, thành phần hạt, đột ẩm, độ hút nước, trương nở... mới được phục vụ san lấp cho công trình, chứ không thể sử dụng đá phong hóa. Việc sử dụng đá phong hóa để đắp nền công trình là không đúng quy định về vật liệu san lấp, vì đá phong hóa không đảm bảo độ đầm chặt thành phần hạt theo TCVN 4447:2012 về công tác đất - thi công và nghiệm thu”, một kỹ sư xây dựng cho hay.

Trao đổi chiều 13/12, ông Hà Hoàng Chuân - Phó Giám đốc BQLDADTXDKV2 thông tin, trước đó đơn vị thi công cho biết, do đường trơn, xe không vào được các điểm mỏ để vận chuyển đất K95 - K98, trong khi dự án phải triển khai nhanh để phục vụ giao thông nên nhà thầu sử dụng đất lẫn đá phong hóa để đắp nền đường.

Tuy nhiên, theo ông Hồ Hữu Phú - Phó Giám đốc phụ trách BQLDADTXDKV2, hiện đơn vị đã tạm đình chỉ thi công, yêu cầu nhà thầu múc toàn bộ số đất lẫn đá phong hóa nói trên vận chuyển ra khỏi công trình trong ngày mai (14/12).

Huế ngày nay Online sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này. 

Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG
