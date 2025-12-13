Hành trình đầy cảm xúc của tân vương SV Cup 2025

Khoảnh khắc đăng quang của đội bóng sinh viên Đại học Huế. Ảnh: BTC

Vượt qua áp lực

Chung kết SV Cup 2025 diễn ra chiều 29/11 trên sân Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là cuộc chạm trán giữa 2 nhà vô địch: Đại học Huế - Đương kim vô địch Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2023 do báo Thanh Niên tổ chức và Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao (TDTT) Hà Nội - Đương kim vô địch SV Cup 2023 do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức.

Trong quá khứ, Đại học Huế từng vô địch SV Cup vào năm 2015, trong khi đó, đối thủ của họ cũng đã đăng quang vào năm 2009. Tương quan này khiến trận tranh ngôi vương SV Cup 2025 càng trở nên hấp dẫn, xứng đáng là trận cầu tâm điểm giữa 2 đối thủ “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Ở loạt trận vòng bảng cho đến vòng Knock-out, Đại học Huế đã có chuỗi thắng ấn tượng, trong đó có chiến thắng 6-1 trước Đại học Cửu Long với 6 cầu thủ thay phiên ghi bàn. Điều này cho thấy, ngoài những cá nhân nổi bật, Đại học Huế còn là một tập thể gắn kết, cầu thủ các tuyến đều có thể ghi bàn.

Dẫu vậy, Đại học Huế vẫn là “cửa dưới” trước Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội khi ngoài sức ép của đông đảo CĐV, những chân sút Cố đô còn phải gặp trở ngại bởi thời tiết, cả việc chưa thích ứng với khí hậu miền Bắc khiến nhiều cầu thủ bị cảm, thể lực suy giảm. Từ vòng bảng cho đến trận chung kết, áp lực còn là vừa tập luyện, thi đấu vừa ngóng chuyện mưa lụt ở Huế, ở miền Trung. Và dòng chữ nhắn gửi được viết vội của Diệp Bách sau pha lập công trong trận ra quân: “Mong Huế bình yên vượt qua lũ lụt”, là một minh chứng.

“Chưa bao giờ chúng tôi gặp phải áp lực lớn như thế. Nhưng dẫu sao đây chỉ là sân chơi vui - khỏe là chính, nên Ban huấn luyện (BHL)động viên các em cứ thoải mái mà đá, thắng tất nhiên là tốt, còn thua cũng chẳng có gì phải nặng nề, miễn các em cứ chơi cống hiến, chơi hết mình”, HLV Trịnh Xuân Hồng chia sẻ.

Ngoài “công tác tư tưởng” từ phía BHL, trước giờ bước vào trận chung kết, đội bóng Đại học Huế còn được tiếp thêm sức khi biết rất đông sinh viên Huế đang tập trung để “tiếp lửa” cho toàn đội qua màn hình LED 600 inch đặt ở Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế.

Và dù chỉ bằng hình thức online nhưng các chân sút Cố đô vẫn cảm nhận được những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và kỳ vọng từ “hậu phương”. Đó cũng chính là liều “dopping” tinh thần giúp họ chơi đôi công sòng phẳng trước đối thủ đang hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”, để rồi kết thúc thời gian thi đấu chính thức với tỷ số hòa 1-1 sau khi dẫn trước, đội bóng sinh viên Đại học Huế đã đăng quang vô địch giải SV Cup 2025 sau khi vượt qua Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội với tỷ số 8-7 trên chấm 11m đầy cân não.

Nước mắt tự hào

Ngoài tấm HCV cùng chiếc cúp vô địch, bảng vàng thành tích của đội bóng Đại học Huế còn có thêm các danh hiệu: HLV xuất sắc nhất (Trịnh Xuân Hồng), cầu thủ xuất sắc nhất (Hồ Duy Tân), thủ môn xuất sắc nhất (Hoàng Xuân Khánh). Và trong khoảnh khắc tưng bừng, sôi động ăn mừng chiến thắng cùng các học trò, ít ai biết, những giọt nước mắt tự hào được HLV Trịnh Xuân Hồng lặng lẽ nuốt ngược vào trong.

Dẫn dắt các thế hệ sinh viên làm nên cú “hat-trick” ấn tượng với 3 chức vô địch ở giải bóng đá nam sinh viên cấp độ toàn quốc (2015, 2023, 2025) là thành tích đáng nể của giảng viên Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) - HLV Trịnh Xuân Hồng. Nhưng tự hào hơn, như lời thầy Hồng, là hành trang các em mang theo từ Huế ra Hà Nội không chỉ là khát khao chiến thắng, mà còn là sự đoàn kết, lòng sẻ chia và nét đẹp nghĩa tình của sinh viên Cố đô.

“Ở Huế, lịch học, lịch làm thêm khiến đội hiếm khi tập đủ quân số. Nhưng chính sự đoàn kết đã bù đắp tất cả, giúp các em hòa nhập, bắt nhịp rất nhanh. Khi ra Hà Nội, các em luôn chủ động khoanh tay chào thầy cô; thân thiện, gần gũi và luôn nhiệt tình giới thiệu những nét đẹp của Huế với sinh viên các trường. Và xúc động hơn cả, là hình ảnh các em luôn dành phút mặc niệm những nạn nhân không may thiệt mạng trong mưa lũ trước mỗi trận đấu. Đó mới thực sự là những nhà vô địch trong lòng tôi”, HLV Trịnh Xuân Hồng chia sẻ.

Kết thúc SV Cup 2025, đội bóng sinh viên Đại Học Huế tiếp tục chuẩn bị cho hành trình chinh phục Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2026 khu vực miền Trung, dự kiến diễn ra giữa tháng 1/2026 tại TP. Đà Nẵng. Cũng như chuyến “du đấu” phía bắc, điều mà các chân sút sinh viên Cố đô mong muốn là tiếp tục nhận được “lửa” từ phía CĐV và những quan tâm nhiều hơn nữa từ Đại học Huế, các trường thành viên trong vấn đề dinh dưỡng, học - thi. Từ đó, có thể toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình, tiếp tục giành chiến thắng, góp phần xây dựng và phát triển phong trào thể thao trong sinh viên Đại học Huế.