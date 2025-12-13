Paul Pogba & hành trình tìm lại chính mình

Paul Pogba trong màu áo Juventus. Ảnh: laodong.vn

Đầy hứa hẹn nhưng bất ổn

Thuở đầu sự nghiệp, Pogba đã nổi bật so với các bạn đồng trang lứa nhờ thể hình vượt trội, sở hữu kỹ thuật điêu luyện với trái bóng. Năm 2009, khi mới 16 tuổi, Pogba gia nhập lò Carrington của đội bóng nổi tiếng nhất thế giới Man United. Mặc dù liên tục tỏa sáng ở các cấp độ trẻ nhưng cơ hội ra sân của Pogba với đội một M.U lại vô cùng hạn chế. Điều này thôi thúc cầu thủ người Pháp rời đi vào năm 2012 theo dạng tự do để gia nhập Juventus. Đây cũng là bước ngoặt mở ra giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp của Pogba ở cấp CLB.

Tại Juventus, Pogba nhanh chóng khẳng định tài năng. Trong bốn năm khoác áo “Bà đầm già”, Pogba giành bốn chức vô địch Serie A liên tiếp, hai Coppa Italia và cùng đội bóng vào chung kết Champions League 2015. Từ một cầu thủ trẻ ít được trao cơ hội ở Anh, Pogba trở thành biểu tượng mới của Juventus, khoác áo số 10 và lọt vào đội hình tiêu biểu của Serie A nhiều lần. Chính phong độ đỉnh cao tại Turin đã khiến Manchester United phải chi 105 triệu euro, kỷ lục thế giới năm 2016 để đưa Pogba trở lại Old Trafford, khép lại một hành trình rực rỡ trong màu áo Juventus.

Trong mùa giải đầu tiên trở lại, Pogba nhanh chóng trở thành nhân tố nằm ở trung tâm mọi kế hoạch chiến thuật của HLV đương nhiệm Jose Mourinho. Tiền vệ sinh năm 1991 cùng Quỷ đỏ giành cú đúp danh hiệu gồm League Cup và Europa League.

Nhưng mối bất hòa giữa anh và Mourinho ngày càng không thể hàn gắn. Sau cùng, Mourinho phải rời đi. Đây cũng là lúc Pogba hồi sinh mạnh mẽ. Giai đoạn nửa đầu năm 2019, Pogba chơi thứ bóng đá hay nhất kể từ khi trở lại Man United, ghi bàn, kiến tạo và thể hiện sự tự do trong lối chơi. Anh là trụ cột đưa M.U kết thúc mùa 2020/2021 trong top đầu Premier League và vào đến chung kết Europa League (thua Villarreal).

Dù vậy, chấn thương liên tục đã khiến Pogba không thể duy trì sự ổn định trong nhiều mùa giải. Đến mùa hè 2022, Pogba rời Manchester United lần thứ hai theo dạng chuyển nhượng tự do, kết thúc hành trình 6 năm đầy thăng trầm.

Tìm lại chính mình

Pogba trở lại Juventus với hy vọng tái lập phong độ đỉnh cao từng có tại Turin. Tuy nhiên, quãng thời gian thứ hai của anh tại Juve lại diễn ra đầy sóng gió. Ngay khi vừa ký hợp đồng, Pogba gặp chấn thương sụn chêm đầu gối trong giai đoạn tiền mùa giải. Việc trì hoãn phẫu thuật để kịp dự World Cup 2022 khiến tình trạng càng tệ hơn. Tiền vệ người Pháp bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2022/2023. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi bước sang mùa 2023/2024, Pogba bị phát hiện dương tính với doping.

Tưởng như cánh cửa trở lại bóng đá chuyên nghiệp đã đóng sập lại với Pogba thì bất ngờ vào mùa hè vừa rồi, Monaco đã trao cho Pogba một cơ hội để làm lại tất cả. Một bản hợp đồng 2 năm được ký giữa đôi bên. Tại đây, mục tiêu của Pogba không còn là danh hiệu hay vai trò ngôi sao, mà là tìm lại cảm giác thi đấu ổn định, xây dựng lại thể lực và chứng minh bản thân vẫn còn giá trị ở cấp độ cao.

Và chính Monaco cũng cần Pogba mang kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng và sự sáng tạo để hỗ trợ các cầu thủ trẻ, đồng thời giúp đội bóng Công quốc cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Sau một vài tháng đầu tiên không được thi đấu, Pogba đã được ra sân ở một vài phút cuối trong 2 trận đấu với Rennes và PSG. Nhưng chắc chắn, cựu sao M.U cần nhiều thời gian thi đấu hơn để thể hiện bản thân từng là một trong những tiền vệ toàn năng nhất châu Âu và biết đâu được, khi niềm vui và cảm hứng chơi bóng trở lại, một suất dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Pháp hoàn toàn là điều có thể xảy ra.