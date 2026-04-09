“Cánh tay nối dài” vững chắc

Ông Ái cùng BĐBP Đồn Biên phòng Nhâm bàn bạc, thống nhất một số nội dung tuyên truyền

Dẫn chúng tôi đến nhà ông Hồ Văn Ái, lúc ánh nắng cuối ngày đã nhòa vào bóng núi, Trung úy Trương Xuân Trà, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm cho biết, chỉ có thể “chốt hẹn” vào lúc chiều muộn như thế này. Quỹ thời gian mỗi ngày của vị Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn này luôn kín mít, bởi ông bận rộn trên nương rẫy, tuổi đã cao nhưng vẫn gương mẫu trong lao động sản xuất, vừa thường xuyên ghé thăm các hộ gia đình, nhất là những trường hợp già cả, neo đơn khó khăn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để tìm cách phối hợp giúp đỡ.

Trong ngôi nhà đơn sơ của vị “trưởng lão” mà người dân tin mến, câu chuyện toàn bộ 8 hộ dân bị ảnh hưởng, nghe theo vận động, tự nguyện hiến hơn 2.500m2 đất ở và đất vườn để mở rộng, bê tông hóa con đường thôn dẫn đến khu vực sản xuất, được ôn lại với rất nhiều trân trọng. Quỳnh Bái, người đã hiến gần 500m2 đất bộc bạch, ông nhớ như in những lời của Trưởng ban Công tác mặt trận thôn: Muốn có đường rộng, đường chắc, đời con cháu cũng được hưởng sự thuận lợi, thì bây giờ bà con mình phải biết cống hiến.

“Ai cũng hiểu, những lời đó là xuất phát từ gan ruột của một người mang nặng trách nhiệm, yêu thương đối với người dân và mảnh đất biên giới quê hương còn nhiều khó khăn này. Những năm qua, bà con đã chứng kiến Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn quan tâm, lo lắng, cùng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn phối hợp BĐBP, chính quyền địa phương, kết nối, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tạo sinh kế cho nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn. Trong đó, hộ ông Quỳnh Ngoan già cả, neo đơn, được giúp kinh phí, công sức xây dựng ngôi nhà kiên cố, vững chắc”, ông Quỳnh Bái nói.

Từ niềm tin dành cho người Trưởng ban Công tác Mặt trận, gia đình ông A Viết Bin, A Viết Mét và toàn bộ các hộ bị ảnh hưởng, không ngần ngại tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối, hoa màu trên đất. Để lối mòn trước đây chỉ đặt vừa dấu chân, trở thành con đường bê tông rộng rãi. Thay vì bà con phải cõng gùi trên lưng, lầm lũi đi bộ quãng đường xa, bây giờ xe cộ chạy thẳng đến tận rẫy. Nhờ khai thác, vận chuyển thuận lợi, keo, tràm bán được giá cao hơn; lúa, ngô “về nhà” nhanh chóng, bà con đỡ vất vả. Cũng từ sự tự nguyện đóng góp của bà con, ánh sáng được thắp lên trên những con đường, khi đêm buông xuống bản làng, cuộc sống tinh thần được nâng cao.

“Điều đáng trân trọng nữa là, từ mảnh đất biên cương Việt Nam, năm 2025, bà con thôn Âr Bả Nhâm đã sẵn sàng đóng góp, gửi khoản tiền “nhỏ bé” nhưng nặng lòng yêu thương, ủng hộ Nhân dân Cu Ba thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị. Đồng thời, cũng đóng góp chia sẻ với đồng bào các tỉnh phía bắc và phía nam vượt qua khó khăn do thiên tai, lũ lụt”, Trưởng ban Công tác Mặt trận Hồ Văn Ái cho biết.

Theo Thượng tá Lê Xuân Thanh, Chính trị viên và Trung tá Nguyễn Đăng Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Trưởng ban Công tác Mặt trận Hồ Văn Ái, là một trong những “cánh tay nối dài” quan trọng, giúp BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

“Ông Ái đã xây dựng được uy tín vững chắc trong tình cảm của người dân trên địa bàn. Khi được những người như ông Ái tận tâm phối hợp, hỗ trợ, chúng tôi thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Người dân thôn trên địa bàn, đặc biệt là thành viên tổ tự quản đường biên, cột mốc đã phát huy tinh thần chủ động, tuần tra, kiểm tra, phát quang và bảo vệ nguyên trạng đường biên, cột mốc quốc giới; khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến an ninh biên giới, liền báo với lực lượng BĐBP” - Thượng tá Lê Xuân Thanh chia sẻ.