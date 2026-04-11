Giáo dục truyền thống cho học sinh khu vực biên giới

Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt giới thiệu về mốc quốc giới cho học sinh

Tại chương trình, đơn vị đã tổ chức chào cờ tại cột mốc; tuyên truyền về hệ thống đường biên, mốc quốc giới. Các em được tham gia các hoạt động trải nghiệm tập thể, rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng lãnh đạo của học sinh tại Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và tham quan nội vụ vệ sinh trong đơn vị.

Đây là hoạt động góp phần đẩy mạnh phong trào thiếu nhi thi đua học tốt kết hợp với học tập, trải nghiệm và giáo dục kĩ năng sống cho các em. Thông qua việc học tập, trải nghiệm nhằm khơi dậy trong thiếu nhi lòng tự hào về truyền thống văn hóa của đất nước, dân tộc và các thế hệ đi trước; từ đó tạo niềm tin, sự đoàn kết thống nhất, nâng cao vai trò, trách nhiệm của lớp măng non trong thời kì mới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt là đơn vị thường xuyên phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức chào cờ tại mốc quốc giới 666 và “Tiết học biên cương” cho học sinh để giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập, chủ quyền và chủ quyền biên giới; đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong việc giữ gìn và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.