Người dân không nên lo ngại khi sử dụng xăng E10

Người dân không nên quá lo ngại bởi đây là xu hướng nhiên liệu xanh đã được nhiều quốc gia áp dụng từ lâu. Xăng E10 là nhiên liệu sinh học gồm 90% xăng khoáng và 10% ethanol - loại cồn sinh học được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu tái tạo như sắn, mía, ngô và một số phụ phẩm nông nghiệp.

Xăng E10 đã bán ra thị trường tại TP. Huế từ ngày 25/5

Ở nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil và một số nước châu Âu, châu Á người dân đã sử dụng xăng E10 từ hơn một thập kỷ trước. Thậm chí, ở Thái Lan, các loại xăng E15 hoặc E20 được sử dụng phổ biến. Vì vậy, Việt Nam từng bước triển khai xăng E10 là phù hợp với lộ trình phát triển năng lượng xanh và xu hướng chuyển đổi nhiên liệu trên thế giới hiện nay.

Nhiều người dân lo ngại việc sử dụng xăng E10 có thể ảnh hưởng đến động cơ của phương tiện. Ông nhận định vấn đề này như thế nào?

Đây là tâm lý dễ hiểu khi xuất hiện một sản phẩm, loại nhiên liệu mới hoặc có sự thay đổi về tỷ lệ phối trộn. Tuy nhiên, xét trên góc độ kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn ở nhiều quốc gia, người dân không nên quá lo ngại.

Phần lớn các dòng xe máy, ô tô sản xuất trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây đều đã được các nhà sản xuất tính toán khả năng tương thích với nhiên liệu sinh học như E5 hoặc E10. Nhiều hãng xe lớn cũng công bố động cơ của họ có thể vận hành bình thường với xăng E10 mà không ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ của động cơ.

Tại Việt Nam, xăng E5 đã được sử dụng nhiều năm qua và chưa ghi nhận những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến động cơ phương tiện. Với xăng E10, về cơ bản chỉ tăng tỷ lệ ethanol nên khi nhiên liệu được sản xuất đúng tiêu chuẩn, hệ thống bảo quản, phân phối đảm bảo chất lượng thì phương tiện vận hành ổn định.

Tuy vậy, đối với một số dòng xe quá cũ, ít được bảo dưỡng hoặc sử dụng bộ chế hòa khí đời cũ, người dùng nên kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu để bảo đảm các chi tiết, như: Ống dẫn, gioăng cao su hay bình chứa không bị lão hóa. Đây là khuyến nghị bảo dưỡng chung đối với mọi phương tiện, không chỉ khi sử dụng xăng E10.

So với xăng truyền thống, xăng E10 mang lại những lợi ích gì về môi trường và hiệu quả sử dụng?

Ethanol là nhiên liệu có nguồn gốc sinh học nên khi được pha vào xăng sẽ giúp quá trình đốt cháy diễn ra hiệu quả hơn. Nhờ đó, xăng E10 có thể làm giảm lượng khí CO, hydrocarbon chưa cháy hết và một số chất gây ô nhiễm trong khí thải so với xăng khoáng thông thường.

Hiện nay nhiều đô thị đang đối mặt với áp lực ô nhiễm không khí và phát thải carbon ngày càng gia tăng, việc phát triển nhiên liệu sinh học là giải pháp phù hợp. Đây cũng là bước chuyển tiếp quan trọng trước khi hướng đến các dạng năng lượng sạch hơn trong tương lai.

Ngoài lợi ích về môi trường, việc sử dụng ethanol còn góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Với lợi thế là quốc gia nông nghiệp, Việt Nam có điều kiện phát triển nhiên liệu sinh học, qua đó tạo đầu ra cho một số sản phẩm nông nghiệp và thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Về hiệu quả vận hành, ethanol có chỉ số octane cao, giúp quá trình đốt cháy trong động cơ diễn ra hiệu quả hơn. Với các động cơ tương thích, xe vẫn vận hành ổn định và khó nhận thấy sự khác biệt về khả năng tăng tốc hay cảm giác lái so với xăng truyền thống.

Có ý kiến cho rằng, sử dụng xăng E10 sẽ hao nhiên liệu hoặc làm xe yếu hơn. Điều này có đúng không, thưa ông?

Về mặt lý thuyết, ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng nên mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ. Tuy nhiên, với tỷ lệ phối trộn 10% như E10, sự chênh lệch thường không lớn và khó nhận thấy trong điều kiện sử dụng thông thường.

TP. Huế đã triển khai bán xăng sinh học E10, sớm hơn 6 ngày so với thời điểm áp dụng đồng loạt trên cả nước (1/6)

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy mức chênh lệch tiêu hao nhiên liệu giữa E10 và xăng khoáng truyền thống thường ở mức rất nhỏ, phụ thuộc vào loại động cơ, tình trạng phương tiện và thói quen vận hành của người sử dụng. Khi xe được bảo dưỡng tốt, hệ thống phun nhiên liệu hoạt động ổn định thì sự khác biệt gần như không đáng kể.

Nói cảm giác xe yếu hơn, đây là cảm nhận của người sử dụng và chưa phải là khác biệt về mặt kỹ thuật đối với các phương tiện hiện nay. Ethanol có chỉ số octane cao nên trong một số trường hợp còn giúp quá trình cháy diễn ra hiệu quả hơn. Đối với các phương tiện đời mới sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, bộ điều khiển động cơ có thể tự điều chỉnh để phù hợp với loại nhiên liệu đang sử dụng.

Điều quan trọng là chất lượng nhiên liệu phải được đảm bảo. Nếu xăng lẫn tạp chất, bảo quản không đúng quy trình hoặc phương tiện đã xuống cấp thì dù sử dụng loại xăng nào cũng có thể dẫn đến hiện tượng hao nhiên liệu và vận hành không ổn định.

Ông có khuyến nghị gì để người dân yên tâm khi chuyển sang sử dụng xăng E10?

Theo tôi, người dân không nên lo lắng trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Việc triển khai xăng E10 đã được các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, đánh giá và thực hiện theo lộ trình, không phải là sự thay đổi đột ngột.

Người sử dụng nên lựa chọn đổ xăng tại các cửa hàng uy tín; đồng thời cần duy trì thói quen bảo dưỡng phương tiện định kỳ, kiểm tra lọc gió, bugi, kim phun, hệ thống dẫn nhiên liệu để xe luôn vận hành tốt.

Với những phương tiện đã sử dụng nhiều năm, chủ xe nên đi kiểm tra thêm các chi tiết cao su, gioăng và ống dẫn nhiên liệu nhằm hạn chế nguy cơ xuống cấp do tuổi thọ vật liệu. Đây là việc cần thực hiện định kỳ đối với mọi phương tiện cơ giới.

Xin cảm ơn ông!