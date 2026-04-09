Lãnh đạo thành phố thăm, chúc tết Bunpimay lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế chúc Tết lực lượng vũ trang Lào

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Đồn Công an Tà Vàng, Đại đội Bảo vệ biên giới 531 (tỉnh Sekong); Đồn Công an Cô Tài và các Đại đội Bảo vệ biên giới 511, 514 (tỉnh Salavan).

Tại các đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa thành phố Huế với hai tỉnh Salavan và Sekong không ngừng được củng cố, phát triển, đạt nhiều kết quả thiết thực; tin tưởng, thời gian tới, lực lượng chức năng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao quà chúc mừng năm mới tới các đơn vị bạn; đồng thời trao đổi thông tin, thống nhất một số nội dung phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới thời gian tới.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP thành phố Huế trao quà cho người dân bản Sê Sáp

Cùng ngày, đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, do Đại tá Đặng Ngọc Hiệu làm trưởng đoàn, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao tặng quà cho người dân và lực lượng chức năng nước bạn Lào.

Đoàn công tác đã đến thăm, trao quà cho người dân các bản giáp biên giới gồm: Sê Sáp, Ka Lô (huyện Ka Lừm, tỉnh Sekong) và Cô Tài (huyện Sá Muội, tỉnh Salavan); đồng thời tặng quà các đơn vị lực lượng bảo vệ biên giới của Lào; trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.