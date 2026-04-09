Lãnh đạo thành phố thăm, chúc tết Bunpimay lực lượng bảo vệ biên giới Lào

HNN.VN - Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào, ngày 9/4, đoàn công tác Ban Chỉ đạo công tác biên giới thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại khu vực tiếp giáp hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào).

Tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biểnThăm, chúc tết cổ truyền Bunpimay lực lượng vũ trang hai tỉnh Sê Kông và Salavan Tuổi trẻ thành phố Huế sôi nổi “Tháng Ba biên giới”Rộn ràng “Ngày hội non sông” trên biên giớiXây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế chúc Tết lực lượng vũ trang Lào 

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Đồn Công an Tà Vàng, Đại đội Bảo vệ biên giới 531 (tỉnh Sekong); Đồn Công an Cô Tài và các Đại đội Bảo vệ biên giới 511, 514 (tỉnh Salavan).

Tại các đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa thành phố Huế với hai tỉnh Salavan và Sekong không ngừng được củng cố, phát triển, đạt nhiều kết quả thiết thực; tin tưởng, thời gian tới, lực lượng chức năng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao quà chúc mừng năm mới tới các đơn vị bạn; đồng thời trao đổi thông tin, thống nhất một số nội dung phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới thời gian tới.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP thành phố Huế trao quà cho người dân bản Sê Sáp 

Cùng ngày, đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, do Đại tá Đặng Ngọc Hiệu làm trưởng đoàn, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao tặng quà cho người dân và lực lượng chức năng nước bạn Lào.

Đoàn công tác đã đến thăm, trao quà cho người dân các bản giáp biên giới gồm: Sê Sáp, Ka Lô (huyện Ka Lừm, tỉnh Sekong) và Cô Tài (huyện Sá Muội, tỉnh Salavan); đồng thời tặng quà các đơn vị lực lượng bảo vệ biên giới của Lào; trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Cánh tay nối dài” vững chắc

Ông Hồ Văn Ái, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2 là "cánh tay nối dài" vững chắc, cùng lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP), tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, phát huy hiệu quả vai trò chủ thể trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

“Cánh tay nối dài” vững chắc
30 thí sinh tranh tài hội thi báo cáo viên giỏi Bộ đội biên phòng

Ngày 7 và 8/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi trong BĐBP năm 2026. Có 30 thí sinh là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, báo cáo viên, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tham dự.

30 thí sinh tranh tài hội thi báo cáo viên giỏi Bộ đội biên phòng
Bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc hội

Bộ máy lãnh đạo của Quốc hội khóa XVI và lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc hội chính thức được kiện toàn trong buổi chiều ngày hôm nay với việc bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nhân sự đứng đầu các cơ quan của Quốc hội.

Bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc hội
Tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển

Ngày 6/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế, do Thượng tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, làm trưởng đoàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ và phòng chống hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển thành phố Huế.

Tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển

