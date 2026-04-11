Tặng 600 đầu sách cho cán bộ chiến sĩ và học sinh khu vực biên giới

HNN.VN - Ngày 11/4, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố diễn ra “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ 5, năm 2026.

Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố trao 300 đầu sách cho Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 

Đây là ngày hội của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị, đặc biệt là 120 chiến sĩ mới và học sinh Trường THCS Tôn Thất Bách (phường Kim Long) với những hoạt động ý nghĩa: Trưng bày sách, giới thiệu sách và tổ chức trò chơi rung chuông tìm hiểu về sách; lan tỏa các thông điệp: “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”; “Phát triển văn hoá đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”; “Lan tỏa văn hóa đọc - Kết nối tri thức - Phát triển xã hội học tập”… Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tặng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 300 đầu sách các loại, trong đó có nhiều đầu sách về pháp luật.

Sắp tới, ngày 13/4, tại Trường TH&THCS A Roàng (xã A Lưới 4), Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt sẽ phối hợp với Thư viện thành phố Huế và Trường TH&THCS A Roàng, tổ chức chương trình hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ 5 năm 2026 với các hoạt động: thi kể chuyện về quyển sách em yêu thích nhất, trình bày xếp sách, tham quan và đọc sách... Tại chương trình, Thư viện thành phố tặng 100 đầu sách cho Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt. Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tặng 200 đầu sách cho Trường TH&THCS A Roàng.

Cán bộ, chiến sĩ và học sinh hào hứng tham gia "Rung chuông tìm hiểu về sách" tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 

“Hoạt động nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cơ quan, đơn vị, nâng cao đời sống tinh thần, kiến thức, kỹ năng, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền nâng cao kiến thức về biên giới, biển đảo, Luật Biên phòng Việt Nam cho học sinh, Nhân dân khu vực biên giới” - Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố nhấn mạnh.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành phố tổ chức Chương trình "Trải nghiệm đơn vị Bộ đội Biên phòng", chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) với các nội dung: Tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia trên biển và truyền thống BĐBP; tuyên truyền hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh quân sự; tổ chức cho học sinh tham quan vườn tăng gia và nhặt rác "Hãy làm sạch biển".

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
“Việt Nam có thể trở thành trung tâm sáng tạo sơn mài của thế giới”

Đó là chia sẻ của diễn giả Cao Xuân Hải CEO & Founder HINOKI TAMASHI Việt Nam. Nhân dịp về Huế dự Tọa đàm “Hành trình sơn mài Việt Nam từ di sản đến tương lai 1930 - 2030” vừa được tổ chức, ông đã dành thời gian chia sẻ cùng phóng viên Huế ngày nay Cuối tuần câu chuyện thú vị về tiềm năng trở thành trung tâm sáng tạo sơn mài của Việt Nam.

“Việt Nam có thể trở thành trung tâm sáng tạo sơn mài của thế giới”
Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XVI

Ngày 10/4, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XVI. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Thứ trưởng Công an dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XVI
Lãnh đạo thành phố thăm, chúc tết Bunpimay lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào, ngày 9/4, đoàn công tác Ban Chỉ đạo công tác biên giới thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại khu vực tiếp giáp hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào).

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc tết Bunpimay lực lượng bảo vệ biên giới Lào
“Cánh tay nối dài” vững chắc

Ông Hồ Văn Ái, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2 là “cánh tay nối dài” vững chắc, cùng lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP), tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, phát huy hiệu quả vai trò chủ thể trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

“Cánh tay nối dài” vững chắc

