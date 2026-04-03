Đoàn công tác tuần tra trên vùng biển thành phố Huế

Cùng đi có lãnh đạo UBND phường Thuận An; Chi cục Thủy sản thành phố. Xuất phát từ cầu cảng Hải đội 2 (phường Thuận An), tàu Hải đội 2 Biên phòng đưa đoàn công tác thực hiện chuyến tuần tra trên vùng nước nội thủy của thành phố Huế quản lý; khu vực vùng biển tiếp giáp giữa thành phố Huế với tỉnh Quảng Trị và vùng biển tiếp giáp giữa thành phố Huế với thành phố Đà Nẵng.

Đây là hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển (nội thủy, lãnh hải), để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ xử lý tàu thuyền nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam; ngăn chặn, bắt giữ người, tàu thuyền trong nước có hành vi vi phạm pháp luật và các hoạt động vi phạm khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển thành phố Huế. Đồng thời tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật trong quá trình khai thác thủy hải sản trên biển, tiếp tục bám biển sản xuất phát triển kinh tế, đồng thời là “cột mốc sống” trên biển, chung tay giữ vững chủ quyền biển đảo.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy và các đồn biên phòng tuyến biển đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên quan, tích cực tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ tàu, thuyền trưởng viết bản cam kết chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước trong quá trình khai thác thủy hải sản trên biển. Đồng thời, tuyên truyền các văn bản pháp luật về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam; các quy định của chính quyền các cấp về khai thác hải sản và phòng, chống IUU ở địa phương; pháp luật Nhà nước trong quá trình khai thác thủy hải sản trên biển. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho ngư dân trong khai thác hải sản theo đúng quy định của pháp luật; khắc phục, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vi phạm IUU, góp phần làm cơ sở để EC xem xét, tháo gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam trong thời gian tới.